Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Соглашение о недрах. Верховная Рада проголосовала за изменения в бюджетный кодекс в первом чтении

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Верховная Рада поддержала за основу проект закона о внесении изменений в бюджетный кодекс для реализации соглашения об ископаемых. Изменения необходимы для осуществления положения о наполнении Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления. За законопроект №13256 проголосовали 286 депутатов, сообщил народный депутат Ярослав Железняк. По его словам, голосование во втором чтении состоится в начале июня.

Оформлюйте передплату на 6 номерів Forbes Ukraine зі змістовними інтерв’ю, рейтингами та аналітикою, тепер зі знижкою 50%.

Ключевые факты

  • В преддверии голосования в сессионном зале бюджетный комитет Верховной Рады рекомендовал принять за основу изменения в бюджетный кодекс.
  • Согласно проекту, взнос Украины будет состоять из половины средств, полученных после вступления соглашения в силу: ренты на добычу полезных ископаемых (нефть, газ, газовый конденсат и пр.) из новых лицензий, выдачи новых спецразрешений на пользование недрами, реализации государственной части продукции по новым соглашениям о разделе продукции.
  • Деньги будут зачисляться в специальный фонд государственного бюджета и по решению главного распорядителя, которым, вероятно, будет Минэкономики, будут перечисляться в Фонд восстановления, сообщила глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа.
  • «Порядок цифр по вкладам со стороны Украины – около 3 млрд грн за пять лет (по крайней мере если бы Соглашение было подписано в 2019 году, то именно такая сумма поступила бы в Фонд как вклад Украины до этого времени)», – сообщила она.

Контекст

17 апреля Украина и Соединенные Штаты Америки подписали меморандум, подтвердивший намерение сторон финализовать и заключить соглашение о недрах. Полный текст документа читайте здесь.

30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда. Фонд должен стать ключевым инструментом для привлечения инвестиций в развитие украинской экономики и углубления стратегического партнерства между странами.

8 мая Верховная Рада ратифицировала соглашение между правительствами США и Украины о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления. За законопроект №0309 за основу и в целом проголосовали 338 народных депутатов.

12 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между правительством Украины и США о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления. Об этом свидетельствует карта законопроекта №0309 на сайте Верховной Рады.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Другий випуск 2025 року вже у продажу
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні