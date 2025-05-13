Соглашение о недрах. Верховная Рада проголосовала за изменения в бюджетный кодекс в первом чтении

Верховная Рада поддержала за основу проект закона о внесении изменений в бюджетный кодекс для реализации соглашения об ископаемых. Изменения необходимы для осуществления положения о наполнении Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления. За законопроект №13256 проголосовали 286 депутатов, сообщил народный депутат Ярослав Железняк. По его словам, голосование во втором чтении состоится в начале июня.

Ключевые факты

В преддверии голосования в сессионном зале бюджетный комитет Верховной Рады рекомендовал принять за основу изменения в бюджетный кодекс.

Согласно проекту, взнос Украины будет состоять из половины средств, полученных после вступления соглашения в силу: ренты на добычу полезных ископаемых (нефть, газ, газовый конденсат и пр.) из новых лицензий, выдачи новых спецразрешений на пользование недрами, реализации государственной части продукции по новым соглашениям о разделе продукции.

Деньги будут зачисляться в специальный фонд государственного бюджета и по решению главного распорядителя, которым, вероятно, будет Минэкономики, будут перечисляться в Фонд восстановления, сообщила глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа.

«Порядок цифр по вкладам со стороны Украины – около 3 млрд грн за пять лет (по крайней мере если бы Соглашение было подписано в 2019 году, то именно такая сумма поступила бы в Фонд как вклад Украины до этого времени)», – сообщила она.

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Контекст

17 апреля Украина и Соединенные Штаты Америки подписали меморандум, подтвердивший намерение сторон финализовать и заключить соглашение о недрах. Полный текст документа читайте здесь.

30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда. Фонд должен стать ключевым инструментом для привлечения инвестиций в развитие украинской экономики и углубления стратегического партнерства между странами.

8 мая Верховная Рада ратифицировала соглашение между правительствами США и Украины о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления. За законопроект №0309 за основу и в целом проголосовали 338 народных депутатов.

12 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между правительством Украины и США о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления. Об этом свидетельствует карта законопроекта №0309 на сайте Верховной Рады.