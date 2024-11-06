Акции Tesla и американских банков Goldman, JPMorgan и Morgan Stanley резко выросли в среду, 6 ноября, в то время как европейские компании, работающие в сфере возобновляемых источников энергии, упали, пишет Financial Times . Фьючерсы на S&P 500 и Dow достигли максимумов благодаря надеждам на снижение налогов на прибыль и ослабление корпоративного регулирования, обещанного Дональдом Трампом.

Ключевые факты

Акции Tesla подскочили на 15%, поскольку крупнейший акционер и генеральный директор Илон Маск поддерживал Трампа на протяжении всей предвыборной кампании. Trump Media & Technology Group взлетели на 30,7%.

подскочили на 15%, поскольку крупнейший акционер и генеральный директор Илон Маск поддерживал Трампа на протяжении всей предвыборной кампании. взлетели на 30,7%. Котирующиеся на Франкфуртской бирже акции Goldman Sachs, JPMorgan и Morgan Stanley выросли на 8–9% в начале торгов в Европе на фоне ожиданий, что Трамп осуществит масштабное снижение налогов и дерегулирование. Акции American Express поднялись на 7%.

выросли на 8–9% в начале торгов в Европе на фоне ожиданий, что Трамп осуществит масштабное снижение налогов и дерегулирование. Акции American Express поднялись на 7%. Банки и оборонные группы входят в компании, которые, как ожидается, выиграют, если республиканцы возьмут под контроль Белый дом и обе палаты Конгресса.

Между тем компании, работающие в сфере возобновляемой энергетики в Европе, упали на фоне опасений, что Трамп может парализовать сектор. Акции датского производителя ветряных турбин Ørsted, крупнейшего в мире, упали на 14% в начале торгов. Акции датского конкурента Vestas упали на 10%.

в Европе, упали на фоне опасений, что Трамп может парализовать сектор. Акции датского производителя ветряных турбин Ørsted, крупнейшего в мире, упали на 14% в начале торгов. Акции датского конкурента Vestas упали на 10%. Администрация Джо Байдена резко активизировала развертывание морской ветроэнергетики и поставила своей целью достичь мощности в 30 ГВт морской ветроэнергетики к 2030 году, но Трамп пообещал остановить проекты с первого дня работы новой администрации.

Фьючерсы на индексы S&P 500 и Dow достигли рекордных максимумов, пишет Reuters. Фьючерсы выросли: Dow – 2,86%, S&P 500 – 2,28%, Nasdaq – 1,77%.

достигли рекордных максимумов, пишет Reuters. Фьючерсы выросли: Dow – 2,86%, S&P 500 – 2,28%, Nasdaq – 1,77%. Фьючерсы на акции малой капитализации Russell 2000 взлетели на 6,2%, до самого высокого уровня с начала 2022 года, поскольку акции, ориентированные на внутренний рынок, ожидают выиграть от более легкого регулирования и налогового режима.

Контекст

Подсчет голосов президентских выборов в США продолжается. Между тем Трамп уже выступил перед поклонниками в Палм-Бич во Флориде и объявил о победе. Подробнее о ходе выборов читайте в онлайн-хронике от Forbes Ukraine.

Доллар продемонстрировал самый масштабный рост с марта 2020 года, золото и нефть подешевели, а курс биткоина обновил рекордный максимум после того, как первые результаты президентских выборов в США указали на преимущество Трампа.

На победу Трампа отреагировали ростом евробонды и ВВП-варранты Украины. Также российский рынок акций показал стремительный рост на торгах в среду, 6 ноября. Индекс Мосбиржи на 10:46 по Киеву рос на 4,1%, это рекорд более чем за год.