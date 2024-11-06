Акции Ferrexpo подорожали на 35% на фоне новостей о победе Трампа

Курс акций горнорудной компании Ferrexpo на Лондонской фондовой бирже подскочил на 35,05%, до 84,5 пенсов, пишет «Интерфакс-Украина». Котировки отдельных украинских акций на иностранных биржах растут после новостей о победе Дональда Трампа на выборах президента США и ожиданий, что это дает больше шансов для прекращения войны.
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Ключевые факты
- Согласно данным Лондонской биржи, курс акций агрохолдинга МХП повысился на 3,45%, до $4,2.
- На Варшавской фондовой бирже рост зафиксирован по акциям ИМК – на 2,36%, до 10,85 польских злотых, и акциям «Астарты» – на 0,63%, до 32,1 злотых.
Контекст
Подсчет голосов президентских выборов в США продолжается. Между тем Трамп уже выступил перед поклонниками в Палм-Бич во Флориде и объявил о победе. Подробнее о ходе выборов читайте в онлайн-хронике от Forbes Ukraine.
На победу Трампа отреагировали ростом евробонды и ВВП-варранты Украины. Также российский рынок акций показал стремительный рост на торгах в среду, 6 ноября. Индекс Мосбиржи на 10:46 по Киеву рос на 4,1%, это рекорд более чем за год.
Доллар продемонстрировал самый масштабный рост с марта 2020 года, золото и нефть подешевели, а курс биткоина обновил рекордный максимум после того, как первые результаты президентских выборов в США указали на преимущество Трампа.
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