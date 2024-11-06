Российский рынок акций взлетел на новостях о победе Трампа

Российский рынок акций показал стремительный рост на торгах в среду, 6 ноября, реагируя на победу Дональда Трампа на президентских выборах в США. Индекс Мосбиржи на 10:46 по Киеву рос на 4,1%, это рекорд более чем за год, пишет The Moscow Times .

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Акции Сбербанка подорожали на 3,4%, «Газпрома» – на 5,1%, «Новатека» – на 4,2%.

Более 2% прибавляют в цене бумаги ВТБ, НЛМК, «Сургутнефтегаза», «Лукойла», «Транснефти» и «Совкомфлота». Котировки «Аэрофлота» взлетели на 5,5%.

Контекст

Подсчет голосов президентских выборов в США продолжается. Тем временем Трамп уже выступил перед поклонниками в Палм-Бич во Флориде и объявил о победе.

В своей речи Трамп хвалил бизнесмена Илона Маска, второго крупнейшего донора его кампании, и пообещал, что при его президентстве не будет «никаких войн», а курс США «развернется на 180 градусов».

Республиканская партия также завоевала большинство в Сенате и лидирует на выборах в палату представителей: по предварительным данным, ей достается 193 места против 173 у демократов.

Подробнее о ходе выборов читайте в онлайн-хронике от Forbes Ukraine.