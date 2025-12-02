Онлайн-издание «The Village Украина» стало частью Fozzy Group в октябре 2025 года, узнал Forbes Ukraine. После сделки медиа-подразделение ритейлера, Fozzy Media Group, охватывает 41% украинской лайфстайл-аудитории – самый большой показатель в сегменте, сообщили в компании.

Детали:

В Fozzy Group подтвердили Forbes Ukraine факт присоединения The Village. Детали сделки не разглашаются.

В компании отмечают, что редакция «The Village Украина» сохранит полную независимость, а Fozzy не будет вмешиваться в контентную политику.

Зачем Fozzy Group развивает retail media? Развитие собственных медиа дает компании больше данных о поведении покупателей. «Мы видим, какие темы и форматы больше всего резонируют с потенциальными клиентами Fozzy Group», – говорит CEO Fozzy Media Group Елена Шабашкевич.

Контекст:

Fozzy развивает собственные медийные активы с 2016 года. В 2025-м доход Fozzy Media Group за три квартала составил 45,6 млн грн – больше, чем за весь 2024 год (42 млн грн). Портфель медиаподразделения включает BЖ, Shuba.life и несколько тематических сообществ: «Сомелье в зеленых штанах», DrinkSetter и BeerMaster.

Fozzy Group – вторая по масштабу продуктовая компания Украины, по данным RAU. Группа, основанная Владимиром Костельманом, работает в ритейле, логистике, производстве продуктов и дистрибуции. Под управлением компании – более 1000 торговых точек, среди них сети Silpo, Le Silpo, «Фора» и дискаунтеры Thrash!