Онлайн-видання «The Village Україна» стало частиною Fozzy Group у жовтні 2025 року, дізнався Forbes Ukraine. Після угоди медіапідрозділ ритейлера, Fozzy Media Group, охоплює 41% української лайфстайл-аудиторії – найбільший показник у сегменті, повідомили у компанії.
Деталі:
- У Fozzy Group підтвердили Forbes Ukraine факт приєднання The Village. Деталі угоди не розголошуються.
- У компанії зазначають, що редакція «The Village Україна» збереже повну незалежність, а Fozzy не втручатиметься в контентну політику.
- Навіщо Fozzy Group розвиває retail media? Розвиток власних медіа дає компанії більше даних про поведінку покупців. «Ми бачимо, які теми та формати найбільше резонують із потенційними клієнтами Fozzy Group», – каже CEO Fozzy Media Group Олена Шабашкевич.
Контекст:
Fozzy розвиває власні медійні активи з 2016 року. У 2025-му дохід Fozzy Media Group за три квартали становив 45,6 млн грн – більше, ніж за весь 2024 рік (42 млн грн). Портфель медіапідрозділу включає BЖ, Shuba.life та кілька тематичних спільнот: «Сомельє в зелених штанях», DrinkSetter і BeerMaster.
Fozzy Group – друга за масштабом продуктова компанія України, за даними RAU. Група, заснована Володимиром Костельманом, працює в ритейлі, логістиці, виробництві продуктів та дистрибуції. Під управлінням компанії – понад 1000 торгових точок, серед них мережі Silpo, Le Silpo, «Фора» та дискаунтери Thrash!.
