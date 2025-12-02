Онлайн-видання «The Village Україна» стало частиною Fozzy Group у жовтні 2025 року, дізнався Forbes Ukraine. Після угоди медіапідрозділ ритейлера, Fozzy Media Group, охоплює 41% української лайфстайл-аудиторії – найбільший показник у сегменті, повідомили у компанії.

Деталі:

У Fozzy Group підтвердили Forbes Ukraine факт приєднання The Village. Деталі угоди не розголошуються.

У компанії зазначають, що редакція «The Village Україна» збереже повну незалежність, а Fozzy не втручатиметься в контентну політику.

Навіщо Fozzy Group розвиває retail media? Розвиток власних медіа дає компанії більше даних про поведінку покупців. «Ми бачимо, які теми та формати найбільше резонують із потенційними клієнтами Fozzy Group», – каже CEO Fozzy Media Group Олена Шабашкевич.

Популярне Категорія Рейтинги Дата 26 листопада 25 найкращих CEO України 2025

Контекст:

Fozzy розвиває власні медійні активи з 2016 року. У 2025-му дохід Fozzy Media Group за три квартали становив 45,6 млн грн – більше, ніж за весь 2024 рік (42 млн грн). Портфель медіапідрозділу включає BЖ, Shuba.life та кілька тематичних спільнот: «Сомельє в зелених штанях», DrinkSetter і BeerMaster.

Fozzy Group – друга за масштабом продуктова компанія України, за даними RAU. Група, заснована Володимиром Костельманом, працює в ритейлі, логістиці, виробництві продуктів та дистрибуції. Під управлінням компанії – понад 1000 торгових точок, серед них мережі Silpo, Le Silpo, «Фора» та дискаунтери Thrash!.