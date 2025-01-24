Война в Украине не зависит от мировых цен на нефть. Спикер Путина прокомментировал заявление Трампа

Война на Украине не зависит от мировых цен на нефть. Основная причина – «угроза национальной безопасности РФ». Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Трампа о том, что снижение цен на нефть может завершить войну в Украине, пишет «Интерфакс» .

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Спикер Кремля сказал, что война не зависит от цен на нефть, а происходит «из-за угрозы национальной безопасности Российской Федерации».

Среди причин он назвал «угрозу россиянам, живущим на известных территориях, и нежелание и полный отказ американцев и европейцев прислушаться к обеспокоенности России».

Контекст

Советники Трампа разрабатывают широкомасштабную стратегию санкций, чтобы способствовать достижению дипломатического соглашения между Россией и Украиной в ближайшие месяцы, сообщили ранее источники Bloomberg, знакомые с ситуацией.

22 января Трамп заявил, что введет высокие налоги, санкции и пошлины на все, что Россия продает Соединенным Штатам, если президент РФ Владимир Путин не заключит мирное соглашение с Украиной. 23 января президент США заявил участникам Всемирного экономического форума в Давосе, что попросит Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить цены на нефть. По его словам, если цена рухнет, конфликт между Россией и Украиной завершится немедленно.