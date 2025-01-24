Війна в Україні не залежить від світових цін на нафту. Речник Путіна прокоментував заяву Трампа

Війна в Україні не залежить від світових цін на нафту. Головна причина – «загроза національній безпеці РФ». Про це сказав прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи заяву президента Трампа про те, що зниження цін на нафту може закінчити війну в Україні, пише «Інтерфакс».
Деталі
- Речник Кремля сказав, що війна не залежить від цін на нафту, а відбувається «через загрозу національній безпеці Російської Федерації».
- Серед причин він назвав «загрозу росіянам, які живуть на відомих територіях, і небажання та повну відмову американців та європейців дослухатися до занепокоєнь Росії».
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Контекст
Радники Трампа розробляють широкомасштабну стратегію санкцій, щоб сприяти досягненню дипломатичної угоди між Росією та Україною у найближчі місяці, повідомили раніше джерела Bloomberg, знайомі з ситуацією.
22 січня Трамп заявив, що запровадить високі податки, санкції та мита на все, що Росія продає Сполученим Штатам, якщо президент РФ Володимир Путін не укладе мирну угоду з Україною. 23 січня президент США заявив учасникам Всесвітнього економічного форуму в Давосі, що попросить Саудівську Аравію і ОПЕК знизити ціни на нафту. За його словами, якщо ціна впаде, конфлікт між Росією та Україною завершиться негайно.
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