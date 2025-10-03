Урожайность подсолнечника отстает на 10% от прошлогодней, сои – опережает на 9%

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства 3 октября обнародовало промежуточные итоги жатвы 2025 года. Сбор масличных культур перевалил через «экватор», и предварительные итоги свидетельствуют о разнонаправленной динамике их урожайности.

Ключевые факты

Подсолнечник собран из 59% засеянных площадей. Текущая урожайность составляет 18,3 ц/га, что на 10% ниже, чем на аналогичной стадии сбора в прошлом году.

Соя, напротив, демонстрирует лучшие результаты. Уже собрано 46% засеянных площадей, и урожайность на этой стадии сбора составляет 22,2 ц/га, что превышает соответствующий прошлогодний замер на 9%.

Сбор рапса завершен. Всего собрали по оперативным данным 3,3 млн т, что на 4% меньше, чем в прошлом. Причина: уменьшение урожайности на 5% при увеличении площади уборки на 1%.

Результаты урожайности уточняются мерой обработки последующих площадей и дополнением собранных данных.

Контекст

Украина экспортировала в 2024/25 маркетинговом году (МР) 17,2 млн т масла, масличных культур и производных продуктов их переработки, что на 3,1 млн меньше, чем в 2023/2024 МГ. Однако в результате скачка цен экспортная выручка увеличилась на 2,3% и превысила $10 млрд.

Обновленные августовские данные Минэкономики о ходе сбора урожая зерна свидетельствуют об улучшении ситуации за счет более северных областей, где сбор проходил позже. Если в начале уборочной компании урожайность ключевых ранних зерновых культур (пшеницы и ячменя) значительно уступала прошлогодней, то сейчас показатели практически выровнялись.

В сентябрьском прогнозе Министерство сельского хозяйства США прогнозировало сокращение урожая подсолнечника в Украине в 2025 году на 2%. Новый октябрьский прогноз не был обнародован вовремя из-за шатдауна органов власти.

В Украине в конце 2024/25 МГ наблюдалась нехватка предложения подсолнечного масла. Он был вызван ограниченным предложением подсолнечника и переходом заводов на переработку сои и рапса. На этом фоне внутренние цены спроса на сырое подсолнечное масло выросли до 58 000–60 000 грн/т на условиях FCA-завод, что эквивалентно $1160–1200/т, в то время как экспортные цены спроса составляют $1135–1145/т на поставки в порт в августе и $1100/т на поставки в сентябре.

Правительство приняло решение об освобождении сельхозпроизводителей, экспортирующих собственновыращенные сою и рапс, от уплаты 10% экспортных пошлин. Об этом Forbes Ukraine сообщил представитель правительства, осведомленный о ходе голосования.