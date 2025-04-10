Уже больше, чем у банков. Украинцы рекордно нарастили инвестиции в долларовые ОВГЗ

По данным НБУ, начиная с 9 апреля объем долларовых облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в собственности физических лиц начал превышать объемы, находящиеся в собственности банков. ОВГЗ – широко доступная альтернатива банковским депозитам, доход по которой не подлежит налогообложению.

Ключевые факты

По состоянию на утро 10 апреля в собственности розничных инвесторов находилось долларовое ОВГЗ на $978 млн (эквивалентно 40,4 млрд грн).

С начала 2025 г. украинцы нарастили инвестиции в долларовые ОВГЗ на 15%. Роль населения как инвесторов в эти ценные бумаги возросла с 29,5% до 37%.

Объем долларовых ОВГЗ в собственности банков продолжает сокращаться. Если на начало 2022 года их было $2,4 млрд (эквивалент 65,9 млрд грн на тот момент), то уже по состоянию на 10 апреля 2025-го их стало $950 млн (эквивалент 39,2 млрд грн). Только с начала 2025 года их объем уменьшился на 24%.

Впрочем, евровых ОВГЗ в собственности банков до сих пор почти в шесть раз больше, чем у населения: €432 млн (19,7 млрд грн) по сравнению с €77,5 млн (3,5 млрд грн). Объемы евровых ОВГЗ в собственности банков также снижаются, но менее драматичными темпами: на 15% с начала 2025 года.

В целом у украинцев суммарный портфель ОВГЗ объемом 90,6 млрд грн, причем более половины его приходится на ценные бумаги в национальной валюте. Валютная структура портфеля ОВГЗ украинцев сейчас такова: почти 52% гривня, 44,5% доллар США и только 4% евро.

Общий объем находящихся в обращении ОВГЗ составляет 1,8 трлн грн, что на 2% меньше, чем в начале 2025 года. Более 92% ОВГЗ – это ценные бумаги в гривне, еще 6% в долларах и почти 2% в евро.

Из общего объема ОВГЗ самым крупным собственником остаются банки – 46%, за ними следует НБУ – 37%, а на юридических и физических лиц приходится 9,7% и 5% соответственно.

Алина Кохан, Forbes Ukraine Фото инфографика Алина Кохан

Контекст

С 11 января 2023 года НБУ разрешил банкам засчитывать ОВГЗ в покрытие до 50% обязательных резервов, а с октября 2024-го – до 60%. Это решение стимулировало спрос на гривневые ОВГЗ со стороны банков.

Министерство финансов вместе с Национальным банком Украины организовали первый аукцион по обмену государственных облигаций (switch-аукцион) на внутреннем рынке, использовав новую функцию платформы Bloomberg. Участники рынка получили возможность обменивать облигации с более коротким сроком обращения или менее ликвидные бумаги на новые в пределах одной транзакции, а не двух отдельных операций. Это значительно повышает эффективность сделок для контрагентов и облегчает процесс расчетов, отметил Минфин.

В 2024 году портфель гривневых ОВГЗ на руках у населения увеличился на 50%, валютных – на 26%, спрос на доллар вырос почти на 40%, в то время как объем валютных депозитов практически не изменился. Среди популярных опций для инвестирования земля, гривневые депозиты и покупка иностранной валюты. А недвижимость пока не так привлекательна из-за рисков по безопасности.

В то же время топ чиновники преимущественно доверяют доллару. Его доля составляет около 51% в структуре их финансовых активов. Удельный вес гривни – 42%. Еще 7% хранят в евро.

А вот руководство монетарного регулятора, в полномочия которого входит поддержка стабильности национальной денежной единицы, вместе с семьями почти одинаково доверяют гривне и доллару.