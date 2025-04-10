Вже більше, ніж у банків. Українці рекордно наростили інвестиції у доларові ОВДП

За даними НБУ, починаючи з 9 квітня обсяг доларових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у власності фізичних осіб почав перевищувати обсяги, які знаходяться у власності банків. ОВДП – широко доступна альтернатива банківським депозитам, дохід за якою не підлягає оподаткуванню.

Ключові факти

Станом на ранок 10 квітня у власності роздрібних інвесторів перебувало доларових ОВДП на $978 млн (еквівалентно 40,4 млрд грн).

З початку 2025 року українці наростили інвестиції у доларові ОВДП на 15%. Роль населення як інвесторів у ці цінні папери збільшилась із 29,5% до 37%.

Обсяг доларових ОВДП у власності банків продовжує скорочуватись. Якщо станом на початок 2022 року їх було $2,4 млрд (еквівалент 65,9 млрд грн на той момент), то вже станом на 10 квітня 2025 року їх стало $950 млн (еквівалент 39,2 млрд грн). Лише з початку 2025 року їхній обсяг зменшився на 24%.

Утім, єврових ОВДП у власності банків досі майже у 6 разів більше, ніж у населення: €432 млн (19,7 млрд грн) проти €77,5 млн (3,5 млрд грн). Обсяги єврових ОВДП у власності банків також знижуються, але менш драматичними темпами: на 15% з початку 2025 року.

Загалом українці мають сумарний портфель ОВДП обсягом 90,6 млрд грн, причому понад половина його припадає на цінні папери в національній валюті. Валютна структура портфелю ОВДП українців наразі є такою: майже 52% гривня, 44,5% долар США і лише 4% євро.

Загальний обсяг ОВДП, який знаходиться в обігу, становить 1,8 трлн грн, що на 2% менше, ніж на початку 2025 року. Понад 92% ОВДП – це цінні папери у гривні, ще 6% у доларах, та майже 2% у євро.

Із загального обсягу ОВДП найбільшим власником залишаються банки – 46%, за ними слідує НБУ – 37%, а на юридичних і фізичних осіб припадає 9,7% та 5% відповідно.

Аліна Кохан, Forbes Ukraine Фото інфографіка Аліна Кохан

Контекст

З 11 січня 2023 року НБУ дозволив банкам зараховувати ОВДП у покриття до 50% обов’язкових резервів, а з жовтня 2024-го – до 60%. Це рішення стимулювало попит на гривневі ОВДП з боку банків.

Міністерство фінансів разом із Національним банком України організували перший аукціон з обміну державних облігацій (switch-аукціон) на внутрішньому ринку, використавши нову функцію платформи Bloomberg. Учасники ринку отримали можливість обмінювати облігації з коротшим терміном обігу чи менш ліквідні папери на нові в межах однієї транзакції, а не двох окремих операцій. Це значно підвищує ефективність операцій для контрагентів і полегшує процес розрахунків, зазначив Мінфін.

У 2024 році портфель гривневих ОВДП на руках у населення збільшився на 50%, валютних – на 26%, попит на долар зріс майже на 40%, тимчасом як обсяг валютних депозитів практично не змінився. Серед популярних опцій для інвестування – земля, гривневі депозити і купівля іноземної валюти. Натомість нерухомість поки не така приваблива через безпекові ризики.

Натомість топпосадовці переважно довіряють долару. Його частка становить майже 51% у структурі їхніх фінансових активів. Питома вага гривні – 42%. Ще 7% зберігають у євро.

А ось керівництво монетарного регулятора, до повноважень якого входить підтримка стабільності національної грошової одиниці, разом із родинами майже однаково довіряють гривні та долару.