Президента Южной Кореи Юн Сок Йоля арестовали со второй попытки

В Южной Корее со второй попытки задержали президента Юн Сок Йоля из-за того, что в декабре он ввел военное положение в стране. Об этом сообщает Yonhap 15 января. Его обвиняют в мятеже и злоупотреблении властью.

Подробности

Сначала президентская охрана заблокировала доступ следователей, отмечая, что антикоррупционное агентство не имеет права расследовать действия главы государства. Для проникновения в резиденцию следователям пришлось использовать лестницы, поскольку охранники создали баррикаду из транспортных средств, закрыв въезд в комплекс.

Дополнительную преграду создавали представители правящей партии «Сила народа» и адвокаты Юн Сок Йоля, физически блокировавшие вход. Несмотря на это, на этот раз, по информации правоохранителей, столкновений с президентской охраной удалось избежать.

В своем заявлении Юн Сок Йоль подчеркнул, что «верховенство права полностью разрушено», но решил подчиниться ордеру на арест во избежание конфликтов между правоохранителями и его охраной.

Юна могут содержать под стражей до трех недель, пишет The Associated Press. У антикоррупционного агентства Южной Кореи есть 48 часов, чтобы подать запрос на судебный ордер для официального ареста Юн Сок Йоля. В случае задержки президента уволят. Если ордер будет получен, следователи могут содержать Юна до 20 дней перед передачей дела в прокуратуру для предъявления обвинений.

Между тем Конституционный суд рассматривает дело об импичменте. Он может либо окончательно отстранить президента от должности, либо отменить решение об импичменте и восстановить его в должности.

Исполняющий обязанности президента вице-премьер Чой Санг-Мок призвал правоохранителей и президентскую службу безопасности избегать физических конфликтов.

Пак Чан Дэ, лидер оппозиционной Демократической партии, инициировавшей импичмент, заявил, что задержание Юна – это первый шаг к восстановлению демократии, верховенства права и конституционного порядка.

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Юн Сок Йоль прибывает в Управление по расследованию коррупции среди чиновников после исполнения ордера на его задержание Фото Getty Images

Контекст

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль впервые с 1980-х годов объявил в стране военное положение. Это произошло в ночь с 3 на 4 декабря, когда глава государства объяснил свое решение необходимостью «защиты конституционного строя». Поводом стал отказ оппозиционной Демократической партии, контролирующей парламент, принять правительственный бюджет и инициатива объявить импичмент государственному аудитору и генеральному прокурору.

Военное положение длилось всего шесть часов, но повлекло за собой политический кризис. 8 декабря Юн Сок Йоля обвинили в государственной измене и злоупотреблении властью, запретив ему покидать страну. Уже 14 декабря парламент проголосовал за законопроект о его импичменте.

Напряжение достигло пика 3 января, когда правоохранители пытались выполнить ордер на арест президента. Однако его охрана и военные заблокировали доступ следователей, что заставило Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных чиновников (CIO) временно приостановить арест. Конфликт длился более пяти часов, усугубляя кризис в стране.

7 января южнокорейский суд выдал повторный ордер на арест президента Юн Сок Йоля. Это решение было принято на фоне роста общественного давления с требованием привлечь его к ответственности. Председатель Управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных чиновников (CIO) О Дон Сун публично извинился за неудачу во время первой попытки ареста, которой препятствовало сопротивление президентской охраны.