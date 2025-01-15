Президента Південної Кореї Юн Сок Йоля заарештували з другої спроби

У Південній Кореї з другої спроби затримали президента Юн Сок Йоля через те, що у грудні він запровадив воєнний стан у країні. Про це повідомляє Yonhap 15 січня. Його звинувачують у заколоті та зловживанні владою.

Деталі

Спершу президентська охорона заблокувала доступ слідчих, наголошуючи на тому, що антикорупційне агентство не має права розслідувати дії глави держави. Для проникнення до резиденції слідчим довелося використовувати драбини, оскільки охоронці створили барикаду з транспортних засобів, закривши вʼїзд до комплексу.

Додаткову перепону створювали представники правлячої партії «Сила народу» та адвокати Юн Сок Йоля, які фізично блокували вхід. Попри це, цього разу, за інформацією правоохоронців, сутичок із президентською охороною вдалося уникнути.

У своїй заяві Юн Сок Йоль наголосив, що «верховенство права повністю зруйноване», але вирішив підкоритися ордеру на арешт, щоб уникнути конфліктів між правоохоронцями та його охороною.

Юна можуть утримувати під вартою до трьох тижнів, пише The Associated Press. Антикорупційне агентство Південної Кореї має 48 годин, щоб подати запит на судовий ордер для офіційного арешту Юн Сок Йоля. У разі затримки президента звільнять. Якщо ордер буде отримано, слідчі можуть утримувати Юна до 20 днів перед передачею справи до прокуратури для висунення звинувачень.

Тим часом Конституційний суд розглядає справу про імпічмент. Він може або остаточно усунути президента з посади, або скасувати рішення про імпічмент і відновити його на посаді.

Виконувач обов’язків президента, віцепрем’єр Чой Санг-Мок, закликав правоохоронців та президентську службу безпеки уникати фізичних конфліктів.

Лідер опозиційної Демократичної партії Пак Чан Де, яка ініціювала імпічмент, заявив, що затримання Юна – це «перший крок до відновлення демократії, верховенства права та конституційного порядку».

Юн Сук Йоль прибуває до Управління з розслідування корупції серед високопосадовців після виконання ордеру на його затримання Фото Getty Images

Контекст

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль вперше з 1980-х років оголосив у країні воєнний стан. Це сталося в ніч з 3 на 4 грудня, коли глава держави пояснив своє рішення необхідністю «захисту конституційного ладу». Приводом стала відмова опозиційної Демократичної партії, яка контролює парламент, ухвалити урядовий бюджет і її ініціатива оголосити імпічмент державному аудитору та генеральному прокурору.

Воєнний стан тривав лише шість годин, але спричинив політичну кризу. 8 грудня Юн Сок Йоля звинуватили у державній зраді та зловживанні владою, заборонивши йому покидати країну. Вже 14 грудня парламент проголосував за законопроєкт про його імпічмент.

Напруга досягла піку 3 січня, коли правоохоронці намагалися виконати ордер на арешт президента. Проте його охорона та військові заблокували доступ слідчих, що змусило Управління з розслідування корупції серед високопосадовців (CIO) тимчасово призупинити арешт. Конфлікт тривав понад пʼять годин, поглиблюючи кризу в країні.

7 січня південнокорейський суд видав повторний ордер на арешт президента Юн Сок Йоля. Це рішення було ухвалене на тлі зростання суспільного тиску з вимогою притягнути його до відповідальності. Голова Управління з розслідування корупції серед високопосадовців (CIO) О Дон Сун публічно вибачився за невдачу під час першої спроби арешту, яка зазнала перешкод через опір президентської охорони.