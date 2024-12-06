Основанная украинцами IT-компания GitLab заменяет СЕО. Кто возглавит компанию, которая задумывается о выходе с биржи

Соучредитель компании с украинскими корнями GitLab и капитализацией около $8 млрд Сид Сибранджи уходит с должности СЕО из-за проблем со здоровьем. Об этом идет речь в сообщении на сайте компании.

Ключевые факты

Сибранджи покидает пост СЕО GitLab и переходит на должность главы совета директоров компании. Он покидает должность, чтобы сосредоточиться на своем здоровье и пройти лечение от рака.

Компанию возглавит бывший СЕО разработчика веб-приложения для разработчиков New Relic Билл Стейплс. Ранее он занимал руководящие должности Microsoft и Adobe.

Зарплата Стейплса на должности составит $600 000 и он будет иметь право на получение денежной премии, равной его зарплате. Также он получит опционы на акции стоимостью $24 млн.

Контекст

GitLab разрабатывает платформу для совместной работы по написанию программного кода. В 2021 году компания вышла на IPO. Соучредитель компании Дмитрий Запорожец покинул GitLab почти сразу после выхода компании на биржу.

Летом 2024 года GitLab начала консультации с инвестиционными банкирами относительно потенциальных продаж, сообщало агентство Reuters 17 июля. Один из потенциальных покупателей – американская Datadog, работающая в смежной нише, добавило издание.

Спустя почти три года после IPO акции GitLab подешевели более чем вдвое, писал Forbes в июле 2024-го. Темпы роста доходов компании значительно замедлились. Вероятная причина – тяжелая конкурентная борьба с подобным проектом GitHub, принадлежащим Microsoft. Конкурент первым встроил в собственные услуги инструменты на базе искусственного интеллекта.