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Заснована українцями IT-компанія GitLab змінює СЕО. Хто очолить компанію, яка задумується про вихід з біржі

Люба Балашова /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Люба Балашова
Forbes

1 хв читання

Співзасновник компанії з українським корінням GitLab і капіталізацією близько $8 млрд Сід Сібранджі йде з посади СЕО через проблеми зі здоров’ям. Про це йдеться у повідомленні на сайті компанії. 

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Ключові факти 

  • Сібранджі покидає пост СЕО GitLab і переходить на посаду голови ради директорів компанії. Він залишає посаду, щоб зосередитися на своєму здоров’ї і пройти лікування від раку. 
  • Компанію очолить колишній СЕО розробника веб-застосунку для розробників New Relic Білл Стейплс. Раніше він працював на керівних посадах у Microsoft та Adobe. 
  • Зарплата Стейлса на посаді буде $600 000 і буде мати право на отримання грошової премії, яка дорівнює його зарплаті. Також він отримає опціони на акції вартістю $24 млн. 

Контекст 

GitLab розробляє платформу для спільної роботи над написанням програмного коду. У 2021-му компанія вийшла на IPO. Співзасновник компанії Дмитро Запорожець покинув GitLab майже одразу після виходу компанії на біржу.

Влітку 2024-го GitLab почала консультації з інвестиційними банкірами стосовно потенційного продажу, повідомляло агентство Reuters 17 липня. Один із потенційних покупців – американська Datadog, що працює у суміжній ніші, додало видання.

За майже три роки після IPO акції GitLab подешевшали більш ніж удвічі, писав Forbes у липні 2024-го. Темпи зростання доходів компанії значно сповільнилися. Ймовірна причина – важка конкурентна боротьба зі схожим проєктом GitHub, що належить Microsoft. Конкурент першим вмонтував у власні сервіси інструменти на базі штучного інтелекту.

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