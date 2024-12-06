Заснована українцями IT-компанія GitLab змінює СЕО. Хто очолить компанію, яка задумується про вихід з біржі

Співзасновник компанії з українським корінням GitLab і капіталізацією близько $8 млрд Сід Сібранджі йде з посади СЕО через проблеми зі здоров’ям. Про це йдеться у повідомленні на сайті компанії.

Ключові факти

Сібранджі покидає пост СЕО GitLab і переходить на посаду голови ради директорів компанії. Він залишає посаду, щоб зосередитися на своєму здоров’ї і пройти лікування від раку.

Компанію очолить колишній СЕО розробника веб-застосунку для розробників New Relic Білл Стейплс. Раніше він працював на керівних посадах у Microsoft та Adobe.

Зарплата Стейлса на посаді буде $600 000 і буде мати право на отримання грошової премії, яка дорівнює його зарплаті. Також він отримає опціони на акції вартістю $24 млн.

Контекст

GitLab розробляє платформу для спільної роботи над написанням програмного коду. У 2021-му компанія вийшла на IPO. Співзасновник компанії Дмитро Запорожець покинув GitLab майже одразу після виходу компанії на біржу.

Влітку 2024-го GitLab почала консультації з інвестиційними банкірами стосовно потенційного продажу, повідомляло агентство Reuters 17 липня. Один із потенційних покупців – американська Datadog, що працює у суміжній ніші, додало видання.

За майже три роки після IPO акції GitLab подешевшали більш ніж удвічі, писав Forbes у липні 2024-го. Темпи зростання доходів компанії значно сповільнилися. Ймовірна причина – важка конкурентна боротьба зі схожим проєктом GitHub, що належить Microsoft. Конкурент першим вмонтував у власні сервіси інструменти на базі штучного інтелекту.