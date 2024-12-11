Применение британской финтех-компании Revolut украинизировалось

В приложении британской финтех-компании Revolut, соучредителем которой является украинец Влад Яценко, появился украинский язык, говорится в пресс-релизе компании. С 2022 года в Украину переведено более €1 млрд с помощью Revolut.

Подробности

Теперь интерфейс приложения Revolut полностью доступен на украинском. Таким образом, компания хочет обеспечить качественный пользовательский опыт для клиентов по всей Европе, говорится в сообщении.

С 2022 года с помощью Revolut в Украину переведено более €1 млрд. Список самых активных отправителей возглавили Германия, Великобритания, Ирландия, Польша и Нидерланды.

По данным компании, более 700 000 украинцев в Великобритании и на территории всей Европейской экономической зоны пользуются услугами Revolut – больше всего пользователей в Польше (27%), Германии (17%) и Великобритании (6%).

Контекст

Revolut основана Николаем Сторонским и Владом Яценко в 2015 году. Компания предлагает финансовые услуги через приложение и не имеет физических отделений.

В 2021-м Revolut стал самым дорогим стартапом Великобритании, привлекая $800 млн при отметке в $33 млрд. Тот же год стал первым прибыльным для необанка – £26,3 млн.

Финтех-стартап подал заявку на банковскую лицензию в январе 2021 года. До этого Revolut получил европейскую банковскую лицензию от Банка Литвы.

В августе этого года Revolut получила торговую лицензию от британского финансового регулятора, которая позволяет ей предлагать торговлю акциями, котируемыми на биржах Великобритании и ЕС. В тот же месяц компания получила оценку в $45 млрд, что сделало ее одной из самых дорогих финтех-компаний Европы.