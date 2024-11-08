Убытки Украины из-за агрессии РФ достигают $800 млрд – Зеленский

Ущерб, понесенный Украиной из-за российской агрессии, достиг около $800 млрд. Об этом 7 ноября заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам участия в саммите Европейского политического сообщества в Будапеште, пишет «Укринформ» .

Подробности

«Сейчас есть $300 млрд замороженных российских активов. Украину они (россияне. – Ред.) разрушили, по оценкам международных институтов, на около $800 млрд», – сказал Зеленский.

Украине сейчас нужны эти замороженные активы для закупки оружия и постройки жилья для людей, потерявших его в результате войны, подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что сумма средств, которые РФ получает от использования теневого флота, в разы больше, чем помощь Украине от всех союзников.

Контекст

В июне лидеры G7 договорились о предоставлении Украине кредита в размере $50 млрд, который будет погашен за счет будущих доходов от замороженных российских валютных резервов в размере около €260 млрд, большая часть которых хранится в Euroclear, бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг.

Будущие доходы от замороженных российских государственных активов пойдут на финансирование кредитов. Около €210 млрд активов Центрального банка России находятся в ЕС и остаются замороженными из-за санкций, введенных в связи с вторжением Москвы в Украину в феврале 2022 года.

Правительства стран ЕС решили отложить прибыль от этих активов и использовать ее для поддержки как военных усилий, так и восстановления в Украине.

Еврокомиссия рассматривает возможность разрешить Euroclear использовать замороженные российские активы, чтобы защитить кредит G7 от возможных ответных мер со стороны Москвы, сообщила ранее Politico со ссылкой на источники.