Зеленский предложил бизнесу присоединиться к разработке внутреннего плана усиления Украины

Бизнесу предложили приобщиться к разработке внутреннего плана усиления Украины, координировать этот процесс будет первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении к 10-му Киевскому международному экономическому форуму (КМЭФ) 7 ноября, пишет Интерфакс-Украина .

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Стратегическое видение предпринимателей в разработке внутреннего плана будет учтено, подчеркнул Зеленский.

По словам президента, внутренний план готовят в ближайшие недели, одним из его ключевых пунктов будет именно экономический элемент, чтобы «высвободить внутреннюю экономическую силу Украины благодаря регуляции, нормальной конкуренции».

Контекст

24 октября на заседании Ставки Зеленский поручил ее членам подготовить внутренний план усиления Украины. Президент пояснил, что план касается фронта, ОПК, экономики и финансов, информационной сферы, обеспечения справедливости, региональной работы и других стратегических областей.

16 октября президент Зеленский представил в Верховной Раде свой План победы, состоящий из пяти пунктов и трех тайных приложений.

17 октября во время Саммита ЕС он представил этот документ западным партнерам. После саммита Зеленский сообщил, что 18 лидеров комментировали его план и большинство высказывались в его поддержку. Глава государства назвал свою беседу с лидерами ЕС очень продуктивной.

Что предлагает партнерам Украина и могут ли эти предложения сработать на практике, читайте в материале Forbes Ukraine.