Зеленський запропонував бізнесу долучитися до розроблення внутрішнього плану посилення України

Бізнесу запропонували долучитися до розроблення внутрішнього плану посилення України, координуватиме цей процес перша віцепремʼєрка – міністерка економіки Юлія Свириденко. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні до 10-го Київського міжнародного економічного форуму (КМЕФ) 7 листопада, пише Інтерфакс-Україна .

Деталі

Стратегічне бачення підприємців у розробленні внутрішнього плану буде враховано, наголосив Зеленський.

За словами президента, внутрішній план готують цими тижнями, одним із його ключових пунктів буде саме економічний елемент, щоб «вивільнити внутрішню економічну силу України завдяки регуляції, нормальній конкуренції».

Контекст

24 жовтня на засіданні Ставки Зеленський доручив її членам підготувати внутрішній план посилення України. Президент пояснив, що план стосується фронту, ОПК, економіки та фінансів, інформаційної сфери, забезпечення справедливості, регіональної роботи й інших стратегічних галузей.

16 жовтня президент Зеленський представив у Верховній Раді свій План перемоги, який складається з пʼяти пунктів і трьох таємних додатків.

17 жовтня під час Саміту ЄС він презентував цей документ західним партнерам. Після саміту Зеленський повідомив, що 18 лідерів коментували його план і більшість висловлювалися на його підтримку. Голова держави назвав свою розмову з лідерами ЄС дуже продуктивною.

Що пропонує партнерам Україна та чи можуть ці пропозиції спрацювати на практиці, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.