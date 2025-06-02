Компанія «Нова пошта» не обмежувала кількість відправлень із післяплатою, але попереджає клієнтів: якщо фізособа регулярно отримує великі суми, її можуть тимчасово обмежити у фінансових операціях. Причина – посилення державного контролю за дотриманням фінансового законодавства, йдеться у повідомленні компанії.
Деталі
- «Нова пошта» відповіла на хвилю повідомлень у медіа та соцмережах про нібито обмеження для фізосіб: не більше пʼяти відправлень з післяплатою на місяць на суму до 30 000 грн.
- Обмежень на кількість посилок немає, заявила «Нова пошта». Йдеться про дотримання вимог Закону №361-IX, який регулює фінансовий моніторинг.
- «Нова пошта» не обмежує кількість посилок, які відправляються або отримуються. Але в умовах зростаючого контролю підприємницької діяльності з боку держави нас змушують вводити нові процедури та правила», – заявила компанія.
- Фінансовий партнер «Нової пошти» – NovaPay – зобов’язаний перевіряти всі підозрілі фінансові операції. Якщо фізична особа регулярно отримує значні суми післяплати, їй можуть тимчасово обмежити доступ до переказів до з’ясування джерела коштів, пояснила компанія.
- Якщо клієнт веде системну торгову діяльність, йому варто зареєструвати ФОП або обрати іншу легальну форму роботи. NovaPay готова укладати договори з підприємцями, що спростить використання послуг доставки та фінансових сервісів, йдеться у повідомленні.
Контекст
У 2024 році в Україні посилився контроль за підприємницькою діяльністю та фінансовими транзакціями у межах боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму.
Закон №361-IX зобовʼязує банки й фінансові компанії проводити фінмоніторинг та аналізувати «ризикову» активність клієнтів. Це впливає і на сервіси, які обслуговують онлайн-торгівлю, зокрема і NovaPay.
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