Компанія «Нова пошта» не обмежувала кількість відправлень із післяплатою, але попереджає клієнтів: якщо фізособа регулярно отримує великі суми, її можуть тимчасово обмежити у фінансових операціях. Причина – посилення державного контролю за дотриманням фінансового законодавства, йдеться у повідомленні компанії.

Деталі

«Нова пошта» відповіла на хвилю повідомлень у медіа та соцмережах про нібито обмеження для фізосіб: не більше пʼяти відправлень з післяплатою на місяць на суму до 30 000 грн.

Обмежень на кількість посилок немає, заявила «Нова пошта». Йдеться про дотримання вимог Закону №361-IX, який регулює фінансовий моніторинг.

«Нова пошта» не обмежує кількість посилок, які відправляються або отримуються. Але в умовах зростаючого контролю підприємницької діяльності з боку держави нас змушують вводити нові процедури та правила», – заявила компанія.

Фінансовий партнер «Нової пошти» – NovaPay – зобов’язаний перевіряти всі підозрілі фінансові операції. Якщо фізична особа регулярно отримує значні суми післяплати, їй можуть тимчасово обмежити доступ до переказів до з’ясування джерела коштів, пояснила компанія.

Якщо клієнт веде системну торгову діяльність, йому варто зареєструвати ФОП або обрати іншу легальну форму роботи. NovaPay готова укладати договори з підприємцями, що спростить використання послуг доставки та фінансових сервісів, йдеться у повідомленні.

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Контекст

У 2024 році в Україні посилився контроль за підприємницькою діяльністю та фінансовими транзакціями у межах боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму.

Закон №361-IX зобовʼязує банки й фінансові компанії проводити фінмоніторинг та аналізувати «ризикову» активність клієнтів. Це впливає і на сервіси, які обслуговують онлайн-торгівлю, зокрема і NovaPay.