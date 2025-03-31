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Рост экономики в 2024 году замедлился до 2,9% – Госстат

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в 2024 году по сравнению с 2023-м увеличился на 2,9%, сообщает Государственная служба статистики 31 марта. В четвертом квартале прошлого года ВВП снизился на 0,1% к аналогичному периоду 2023-го.

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Ключевые факты

  • По данным Госстата, в первом квартале 2024 года экономика Украины выросла на 6,8%, во втором квартале – на 4%, а в третьем – на 2,2% по сравнению с аналогичными периодами в 2023-м.
  • В четвертом квартале 2024 года было зафиксировано падение на 0,1%. Это первое сокращение за семь кварталов.
Рост экономики в 2024 году замедлился до 2,9% – Госстат /Фото 1

Инфографика: Госстат

  • В 2023 году экономика Украины выросла на 5,5%, а в 2022-м было зафиксировано падение на 28,8%.

Контекст

По состоянию на начало октября прогнозы роста ВВП Украины в 2024 году выглядели таким образом: ЕБРР ожидал роста на 3%, Еврокомиссия – 2,9%, МВФ – 3,2%, ООН – 3,5%, Всемирный банк – 3,2%. Консенсус-прогноз украинских и зарубежных прогнозистов от FocusEconomics составил 3,6%.

По данным Госстата, в третьем квартале 2024 года рост реального ВВП Украины в годовом исчислении замедлился до 2% по сравнению с 3,7% во втором квартале и 6,5% – в первом. Для многих экономистов замедление стало сюрпризом. В октябрьском Инфляционном отчете НБУ напротив повысил оценку роста реального ВВП в третьем квартале с 3,1% до 4%. Это дало команде аналитиков центробанка основания улучшить общий прогноз роста экономики в 2024 году с 3,7% до 4%. Подробнее об этом – в разборе Forbes Ukraine.

26 декабря первая вице-премьер – министр экономики Свириденко сообщала, что по итогам 2024 года Минэкономики прогнозирует рост ВВП на 4%, из них 0,64% является результатом реализации политики «Сделано в Украине». По тогдашним расчетам Минэкономики, из общего 4%-го роста реализация политики развития украинских производителей «Сделано в Украине» в этом году обеспечила 0,64%, или более 88 млрд грн.

Уже в январе Минэкономики снизило оценку роста ВВП Украины с 4% до 3,6% в 2024 году. Экономика Украины в январе 2025-го выросла на 1,5% по сравнению с 1,7% в декабре, а в феврале она выросла на 0,7%, сообщает пресс-служба Министерства экономики.

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