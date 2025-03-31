Зростання економіки у 2024 році сповільнилося до 2,9% – Держстат

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у 2024 році порівняно з 2023-м збільшився на 2,9%, повідомляє Державна служба статистики 31 березня. У четвертому кварталі минулого року ВВП зменшився на 0,1% до аналогічного періоду 2023-го.

Ключові факти

За даними Держстату, у першому кварталі 2024 року економіка України зросла на 6,8%, у другому кварталі на 4%, а у третьому – на 2,2% порівняно з аналогічними періодами у 2023-му.

Водночас у четвертому кварталі 2024 року було зафіксовано падіння на 0,1%. Це перше скорочення за сім кварталів.

Інфографіка: Держстат

У 2023 році економіка України зросла на 5,5%, а у 2022-му було зафіксоване падіння на 28,8%.

Контекст

Станом на початок жовтня прогнози по зростанню ВВП України у 2024-му виглядали так: ЄБРР очікував зростання на 3%, Еврокомісія – 2,9%, МВФ – 3,2%, ООН – 3,5%, Світовий банк – 3,2%. Консенсус-прогноз українських та іноземних прогнозистів від FocusEconomics становив 3,6%.

За даними Держстату, у третьому кварталі 2024 року зростання реального ВВП України у річному вимірі уповільнилося до 2% порівняно із 3,7% у другому кварталі та 6,5% – у першому. Для багатьох економістів уповільнення стало сюрпризом. У жовтневому Інфляційному звіті НБУ навпаки підвищив оцінку зростання реального ВВП у третьому кварталі з 3,1% до 4%. Це дало команді аналітиків центробанку підстави покращити загальний прогноз зростання економіки у 2024 році з 3,7% до 4%. Детальніше про це – у розборі Forbes Ukraine.

26 грудня перша віцепремʼєрка – міністерка економіки Свириденко повідомляла, що за підсумками 2024 року Мінекономіки прогнозує зростання ВВП на 4%, із них 0,64% є результатом реалізації політики «Зроблено в Україні». За тодішніми розрахунками Мінекономіки, із загального 4%-го зростання реалізація політики розвитку українських виробників «Зроблено в Україні» цьогоріч забезпечила 0,64%, або понад 88 млрд грн.

Вже у січні Мінекономіки знизило оцінку зростання ВВП України з 4% до 3,6% у 2024 році. Економіка України в січні 2025 року зросла на 1,5% порівняно з 1,7% у грудні, а у лютому вона зросла на 0,7%, повідомляла пресслужба Міністерства економіки.