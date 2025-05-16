Первая десятка спортсменов мира заработала рекордные $1,4 млрд. Кто еще, кроме Криштиану Роналду и Тайсона Фьюри, покорил Олимп самых высокооплачиваемых спортсменов 2025 года? Рейтинг Forbes USA

Forbes USA опубликовал ежегодный список «50 самых высокооплачиваемых спортсменов мира 2025 года». Топ-десятка спортсменов смогла за год заработать $1,4 млрд, больше всего за всю историю подобных рейтингов Forbes USA. Увеличение инвестиций Саудовской Аравии, рекордные соглашения по бейсболу и новая волна спортивных бизнесов вне арен – в разных видах спорта меняется не только состав лидеров, но и логика, где и как создается капитал спортсменов

Уже третий год подряд и в пятый раз в целом футболист Криштиану Роналду – самый высокооплачиваемый спортсмен в мире. Но в свои 40 лет он не перестает добиваться новых финансовых максимумов. За последние 12 месяцев, учитывая как зарплату за игру в саудовском клубе «Аль-Наср», так и доходы от внеигровой деятельности, Роналду заработал примерно $275 млн до вычета налогов и комиссий агентов – это третий лучший годовой заработок среди активных спортсменов, по версии Forbes. В этом рейтинге Роналду уступает только боксеру Флойду Мейвезеру, заработавшему $300 млн в 2015 году и $285 млн в 2018-м. А в списке самых высоких заработков 2025 года Роналду опережает второго в рейтинге баскетболиста и защитника «Голден Стейт Уорриорз» Стефена Карри на $119 млн.