Українське питання — не пріоритет для Трампа та його команди. А їхні ідеї про РФ, війну і можливий мир часто були у фарватері російських наративів. Проблема, що українському лобі майже неможливо достукатися до оточення Трампа. Як Razom for Ukraine намагається це змінити?

«Для часів як зараз» — книга Естер 4:14». Такий напис на фоні зруйнованого українського храму побачив на білборді спікер Палати представників Майк Джонсон дорогою до церкви у рідній Луїзіані. Біблійна цитата — відсилка до ідеї, що впливова людина має вчиняти правильно у важкі моменти.

Білборд — лобістська акція фонду Razom for Ukraine. Тоді, у лютому 2024‐го, був шанс, що Конгрес проголосує застряглий на шість місяців законопроєкт про допомогу Україні. Але для цього Джонсон мав винести його на голосування.