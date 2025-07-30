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Очі, вуха та люди Трампа. Лобісти Razom for Ukraine шукають шлях до істеблішменту республіканців. Як працюють ролики про викрадених дітей та тури «задвірками» Штатів

Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes

7 хв читання

Лобісти Razom for Ukraine шукають увагу Трампа /Getty Images

Ще до президентських виборів у Razom зробили «мапу світу Трампа», щоб з’ясовувати, хто його оточує, як та які відносини треба побудувати з цими людьми. Фото Getty Images

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Українське питання — не пріоритет для Трампа та його команди. А їхні ідеї про РФ, війну і можливий мир часто були у фарватері російських наративів. Проблема, що українському лобі майже неможливо достукатися до оточення Трампа. Як Razom for Ukraine намагається це змінити?

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«Для часів як зараз» — книга Естер 4:14». Такий напис на фоні зруйнованого українського храму побачив на білборді спікер Палати представників Майк Джонсон дорогою до церкви у рідній Луїзіані. Біблійна цитата — відсилка до ідеї, що впливова людина має вчиняти правильно у важкі моменти.

Білборд — лобістська акція фонду Razom for Ukraine. Тоді, у лютому 2024‐го, був шанс, що Конгрес проголосує застряглий на шість місяців законопроєкт про допомогу Україні. Але для цього Джонсон мав винести його на голосування.

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