«Грузия не станет Россией!» Как грузинский бизнес реагирует на масштабные протесты против решения правительства не продолжать переговоры о вступлении страны в ЕС

Несогласие с решением парламента, призыв прекратить насилие против митингующих и отрицание будущего Грузии, политически и экономически близкой к России. Это несколько месседжей, которые выражает грузинский бизнес с начала общенациональных протестов в стране. Что еще он требует от действующей власти?

В Грузии (Сакартвело) вторую неделю подряд продолжаются массовые протесты, вспыхнувшие после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе об отсрочке переговоров о вступлении страны в ЕС до 2028 года. Ранее на улицах Тбилиси прошли демонстрации несогласных с результатами парламентских выборов, на которых в очередной раз одержала победу правящая пророссийская партия «Грузинская мечта».

Неожиданный отказ правительства начать переговорный процесс с ЕС только подлил масла в огонь, а попытки полиции разогнать демонстрантов встретили большое сопротивление. «Грузия протестует против того, чтобы страна не попала в чумной барак «российского мира», заявила в интервью Forbes Ukraine грузинская политолог Гела Васадзе.

Forbes Georgia собрал реакции грузинских компаний на события. Представители грузинского бизнеса выступают за европейское будущее страны и осуждают неоправданную жестокость силовиков. Ниже – несколько из многочисленных заявлений.

TBC (финансовый сектор)

«Европейское будущее Грузии – выбор абсолютного большинства нашего народа, закрепленный в статье 78 Конституции Грузии. Мы считаем, что приостановка европейской интеграции противоречит воле грузинского народа и Конституции».

Tegeta Holding (автомобильные товары и услуги)

«Мы считаем, что текущий кризис ставит под угрозу нашу общую цель – достижение европейского будущего для Грузии. Насилие против граждан в любой форме недопустимо».

GPI Holding (страхование)

«Мы осуждаем насилие против представителей СМИ и мирных демонстрантов, поскольку это противоречит принципам свободы слова и выражения, которые являются основой европейских ценностей. Европейский выбор является гарантом безопасности и процветания нашей страны».

Clinic Curatio (медицинские услуги)

«Клиника Curatio готова предоставлять бесплатные медицинские услуги нашим соотечественникам, пострадавшим от протестов. Будущее Грузии в Европе!»

BDO Georgia Statement (консалтинг)

«Путь Грузии в Европу, закрепленный статусом кандидата на членство в ЕС, отражает историческую волю грузинского народа, за которую он боролся на протяжении всей своей истории, чтобы установить настоящую, прочную связь с Европой, как это выражено в статье 78 Конституции Грузии».

Leavingstone (рекламное агентство)

«Мы требуем немедленного прекращения репрессий против мирных граждан, наказания преступников, освобождения несправедливо задержанных, честных выборов и возвращения страны на евроатлантический путь. Грузия никогда не станет Россией!»

PMCG (политическое консультирование и мониторинг)

«Мы призываем власть признать свою ответственность и предотвратить насилие в отношении протестующих. Европейская перспектива Грузии неоспорима, и продолжение этого пути является безусловным выполнением национальных интересов нашей страны и свободы народа».

Zedazeni (производство напитков)

«Мы осуждаем любые формы насилия, жестокости и репрессий, включая избиения, массовые аресты и преследования несогласных. Эти действия категорически недопустимы в демократическом обществе».

Nova (производитель товаров для дома и ремонта)

«В течение многих лет Nova производит грузинские товары, которые отвечают европейским стандартам и поддерживаются европейскими инвестициями. Эти ценности объединяют более 1000 сотрудников Nova и определяют, кем мы являемся как компания. Мы осуждаем все формы насилия и верим, что у европейского пути Грузии нет альтернативы».