«Грузія не стане Росією!» Як грузинський бізнес реагує на масштабні протести проти рішення уряду не продовжувати перемовини про вступ країни до ЄС

Незгода з рішенням парламенту, заклик припинити насильство проти мітингарів та заперечення майбутнього Грузії, політично та економічно близької до Росії. Це кілька месседжів, які висловлює грузинський бізнес із моменту початку загальнонаціональних протестів в країні. Що ще він вимагає від чинної влади?

У Грузії (Сакартвело) другий тиждень поспіль тривають масові протести, які спалахнули після заяви премʼєр-міністра Іраклія Кобахідзе про відтермінування перемовин про вступ країни до ЄС до 2028 року. Раніше на вулицях Тбілісі пройшли демонстрації незгодних із результатами парламентських виборів, на яких вкотре здобула перемогу правляча проросійська партія «Грузинська мрія».

Несподівана відмова уряду розпочати переговорний процес із ЄС лише підлила масла у вогонь, а спроби поліції розігнати демонстрантів зустріли неабиякий опір. «Грузія протестує проти того, щоб країна не потрапила до чумного барака «російського світу», заявила в інтервʼю Forbes Ukraine грузинська політологиня Гела Васадзе.

Forbes Georgia зібрав реакції грузинських компаній на події. Представники грузинського бізнесу виступають за європейське майбутнє країни та засуджують невиправдану жорстокість силовиків. Нижче – декілька з численних заяв.

TBC (фінансовий сектор)

«Європейське майбутнє Грузії – це вибір абсолютної більшості нашого народу, закріплений у статті 78 Конституції Грузії. Ми вважаємо, що призупинення європейської інтеграції суперечить волі грузинського народу та Конституції».

Tegeta Holding (автомобільні товари та послуги)

«Ми вважаємо, що поточна криза ставить під загрозу нашу спільну мету – досягнення європейського майбутнього для Грузії. Насильство проти громадян у будь-якій формі є неприпустимим».

GPI Holding (страхування)

«Ми засуджуємо насильство проти представників ЗМІ та мирних демонстрантів, оскільки це суперечить принципам свободи слова та вираження, які є основою європейських цінностей. Європейський вибір є гарантом безпеки та процвітання нашої країни».

Clinic Curatio (медичні послуги)

«Клініка Curatio готова надавати безкоштовні медичні послуги нашим співвітчизникам, що постраждали від протестів. Майбутнє Грузії в Європі!»

BDO Georgia Statement (консалтинг)

«Шлях Грузії до Європи, закріплений статусом кандидата на членство в ЄС, відображає історичну волю грузинського народу, за яку він боровся протягом своєї історії, щоб встановити справжній, міцний звʼязок з Європою, як це виражено в статті 78 Конституції Грузії».

Leavingstone (рекламне агентство)

«Ми вимагаємо негайного припинення репресій проти мирних громадян, покарання злочинців, звільнення несправедливо затриманих, чесних виборів та повернення країни на євроатлантичний шлях. Грузія ніколи не стане Росією!»

PMCG (політичне консультування та моніторинг)

«Ми закликаємо владу визнати свою відповідальність та запобігти насильству щодо протестувальників. Європейська перспектива Грузії є незаперечною, і продовження цього шляху є безумовним виконанням національних інтересів нашої країни та волі народу».

Zedazeni (виробництво напоїв)

«Ми засуджуємо будь-які форми насильства, жорстокості та репресій, включаючи побиття, масові арешти та переслідування незгодних. Ці дії категорично неприпустимі в демократичному суспільстві».

Nova (виробник товарів для дому та ремонту)

«Протягом багатьох років Nova виробляє грузинські товари, що відповідають європейським стандартам і підтримуються європейськими інвестиціями. Ці цінності обʼєднують понад 1000 співробітників Nova і визначають, ким ми є як компанія. Ми засуджуємо всі форми насильства та віримо, що європейський шлях Грузії не має альтернативи».