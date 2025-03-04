Hybris, або зухвалість, що веде до покарання. Чому Ілон Маск став загрозою для свободи світу? Думка редактора-засновника Forbes Ukraine Володимира Федоріна

Перший глобальний олігарх Ілон Маск є глобальною загрозою. Час замислитись, як її нейтралізувати. Колонка редактора-засновника Forbes Ukraine Володимира Федоріна

Один із найуспішніших індустріалістів усіх часів і народів Ілон Маск відкрито перейшов на бік ворогів України. Мій ШІ-асистент вважає цей вислів «емоційним узагальненням», оскільки бізнесмен не заявляв про пряму підтримку Росії, а просто «діє хаотично, поширюючи дезінформацію». Однак я залишу своє перше речення без змін. Коли плануєш дії екзистенційного значення, необхідно розглядати найгірший сценарій.

Маск щодня поширює фейки про Україну на платформі X. Гнів, насмішки, намагання щось довести – це абсолютно природні реакції на таку поведінку. Але природні не означає продуктивні. Технології розвиваються значно швидше, ніж людський мозок. Реагувати на пости так само, як мешканець неолітичного поселення відгукувався на вдале полювання або напад чужинців, – це лише підживлювати хижацькі алгоритми і створювати нові проблеми поверх уже наявних. Перш ніж визначитися з діями, варто дати ситуації чітку оцінку.

Маск – перший глобальний олігарх, який перетворив X на потужну комунікаційну зброю. З огляду на його виняткову результативність у різних індустріях (Tesla, SpaceX, xAI тощо), факт того, що X сьогодні активно поширює наративи тоталітарних і авторитарних режимів, є викликом, з яким людство ще не стикалося. Це цифрова отрута, проти якої немає колективного антидоту.

Ілон Маск Фото Getty Images

Маск поєднує багатство, владу і контроль над медіа. Він є найбагатшою людиною світу: на початку лютого Forbes оцінював його статки у $421 млрд. Його фінансовий успіх – це результат виняткового підприємницького таланту, а також майже втраченого в розвинених країнах мистецтва будувати швидко, масштабно і зухвало. Водночас Маска регулярно критикують за те, що його бізнес-інтереси залежать від Комуністичної партії Китаю. Проте навіть якщо він закриє гігафабрику Tesla або недобудує виробництво батарей Megapack у Шанхаї, його місце у трійці найбагатших людей планети не зміниться.

Перемога Трампа зробила Маска фактично неофіційним урядовцем американської бюрократичної системи – без формального мандата, але з революційною правосвідомістю. Для управління умовним «міністерством урядової ефективності» (DOGE) йому вистачає статусу старшого радника президента. Так, його вплив має певні обмеження, зокрема інтересами інших чиновників і самого Трампа, однак на сьогодні більше влади, ніж у нього, є лише у президента. DOGE поки що не досягло своєї заявленої мети (зниження витрат федерального бюджету на $1 трлн), проте не варто недооцінювати наполегливість Маска. Ймовірно, перші тижні – це лише період навчання, щоб знайти слабкі місця в інститутах ліберальної демократії. Далі буде.

Перемога Трампа зробила Маска фактично неофіційним урядовцем американської бюрократичної системи – без формального мандата, але з революційною правосвідомістю. Фото Getty Images

Платформа X, яку Маск придбав за $44 млрд (джерело коштів залишається нез’ясованим), не входить навіть у першу десятку найпопулярніших соціальних мереж. Проте, маючи понад 600 млн щомісячних користувачів, X має значно більший вплив на суспільну думку, ніж, наприклад, The New York Times із його 10 млн цифрових підписників. Маск є найпопулярнішим користувачем X із 219 млн підписників, суттєво випереджаючи Барака Обаму (131 млн) та Кріштіану Роналду (114 млн). Він публікує сотні твітів щодня, і, судячи з усього, його команда інженерів постійно працює над тим, щоб алгоритми X забезпечували його домінування у власній мережі.

Чи є шанс, що проблема Маска зникне сама собою? Історія знає чимало випадків, коли після тривалої серії блискучих перемог великі лідери зазнавали поразки. Давньогрецький історик Геродот розповідав про самоського тирана Полікрата, який був надзвичайно успішним, доки перський сатрап не розп’яв його на хресті. У грецькій традиції це називалося hybris – зухвалість, що веде до неминучого покарання.

Однак цей механізм спрацьовує лише тоді, коли в опонентів залишається свобода вибору і можливість діяти. Завдання вільного світу – відстояти економічну та політичну свободу перед загрозою, яку становить геніальний підприємець. Ні більше ні менше.

Я почав із малого – відписався від Маска в X. Щоб зупинити його експансію, потрібен холодний розум.

Матеріал опубліковано у журналі Forbes Ukraine №1 [34] за лютий – березень 2025 року.