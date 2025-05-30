Президентские выборы в Польше может выиграть консервативный кандидат Кароль Навроцкий, который скептически относится к Украине и спорил с президентом Владимиром Зеленским. Почему эти выборы могут спровоцировать политический кризис в самой большой стране – соседке Украины?