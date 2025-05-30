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Конфликт с Зеленским и риск кризиса. У Кароля Навроцкого есть шанс стать президентом Польши. Три важных последствия для Украины

Марк Сировой /из личного архива
Марк Сировой
Forbes

4 хв читання

Навроцький, Тшасковський, вибори у Польщі /Getty Images

Кароль Навроцкий, кандидат в президенты Польши, на консервативной конференции в Ясенке, 27 мая 2025 года. Фото Getty Images

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Президентские выборы в Польше может выиграть консервативный кандидат Кароль Навроцкий, который скептически относится к Украине и спорил с президентом Владимиром Зеленским. Почему эти выборы могут спровоцировать политический кризис в самой большой стране – соседке Украины?

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