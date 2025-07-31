Приход к власти Трампа и начало радикальных изменений во внутренней и внешней экономической политике США усилили опасения относительно рецессии в крупнейшей экономике мира. Что об этом говорят обнародованные 30 июля данные ВВП Соединенных Штатов за ІІ квартал? Разбор аналитического отдела Forbes Ukraine.

ВВП США во ІІ квартале этого года продемонстрировал лучшие показатели, чем ожидалось. После трех кварталов замедления подряд динамика реального ВВП страны в годовом расчете приостановила нисходящий тренд и повторила результат І квартала: плюс 2% в годовом исчислении.

С одной стороны, этот результат оказался лучше ожиданий рынка. С другой стороны, это повторяет самые низкие темпы роста, которых не было с 2022 года.