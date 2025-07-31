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Статистические кульбиты для ВВП США. Как пошлины Трампа повлияли на экономику страны и есть ли поводы для волнения? Разбор

Александр Мануилов
Александр Мануилов
Forbes
Алексей Блинов
Алексей Блинов
Forbes

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Приход к власти Трампа и начало радикальных изменений во внутренней и внешней экономической политике США усилили опасения относительно рецессии в крупнейшей экономике мира. Что об этом говорят обнародованные 30 июля данные ВВП Соединенных Штатов за ІІ квартал? Разбор аналитического отдела Forbes Ukraine.

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ВВП США во ІІ квартале этого года продемонстрировал лучшие показатели, чем ожидалось. После трех кварталов замедления подряд динамика реального ВВП страны в годовом расчете приостановила нисходящий тренд и повторила результат І квартала: плюс 2% в годовом исчислении.

С одной стороны, этот результат оказался лучше ожиданий рынка. С другой стороны, это повторяет самые низкие темпы роста, которых не было с 2022 года.

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