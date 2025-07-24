В среду, 23 июля, в Стамбуле состоялась короткая встреча российских и украинских чиновников в рамках очередного раунда переговоров по прекращению войны. Как и ожидалось, прорыва не произошло. Главное из материала NYT , о чем говорили на встрече и каких выводов достигли

В Стамбуле 23 июля прошла уже третья встреча делегаций Украины и России за последние полгода. Российскую сторону представлял помощник президента России Владимир Мединский, а украинскую – глава СНБО Рустем Умеров.

«Относительно прекращения огня пока прогресса нет», – сказал после встречи Умеров. Переговоры продолжались около 40 минут.

Мединский дал схожую оценку: стороны обсудили списки требований к миру, которыми обменялись на предыдущей встрече в июне 2025 года. Но и в этот раз значительного прогресса не достигли. «Позиции сторон остаются достаточно далекими друг от друга», – сказал Мединский на брифинге после встречи.

Стороны расширили неформальные каналы связи и согласились продолжить работу над гуманитарными вопросами, в частности о дальнейшем обмене пленными. Это общее поле, хотя и узкое, но знаковое, учитывая жестокость боевых действий, пишет NYT.

О чем шла речь на переговорах

Украина настаивает на полном прекращении огня как предпосылке для обсуждения долгосрочного мира. Россия требует обратного: сначала – договоренности о мире, потом – остановка наступления.

Третий раунд переговоров между РФ и Украиной в Стамбуле 23 июля 2025 года Фото Getty Images

Украина настаивает на необходимости быстрых решений. Делегация снова продвигала идею личной встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения прекращения войны. Украинская сторона также подтвердила свою открытость к перемирию.

В начале недели пресс-служба Кремля отклонила идею встречи двух президентов. Сначала следует добиться прогресса на более низком уровне, говорится в заявлении. В среду, 23 июля, Мединский повторил эту позицию.

Российская сторона предложила создать три рабочих группы, которые будут регулярно встречаться для обсуждения политических, гуманитарных и военных аспектов мирного процесса. Украинские представители согласились изучить это предложение, говорит Мединский.

Результаты встречи

Стороны договорились продолжить обмены гражданами – речь идет о военнопленных, телах погибших военных, а также гражданских, которые были насильственно вывезены или разделены с родными во время боевых действий.

Стороны согласились провести обмен еще 1200 военнопленными с каждой стороны, добавляет Мединский. Это удвоит общее количество обмененных солдат с момента начала переговоров в мае 2025 года.

Помощник президента РФ Владимир Мединский прибывает с российской делегацией в Стамбул Фото Getty Images

Россия также согласилась передать еще 3000 тел погибших украинских военных. С начала переговоров Россия, по собственным данным, уже передала 7000 тел и получила обратно около 100 тел своих солдат.

Это неравенство в цифрах, утверждает российская сторона в материале NYT, связано не с соотношением потерь, а с характером боевых действий. Российская армия находится в наступлении и может собирать тела погибших с обеих сторон фронта.

Мединский сообщил, что Россия работает над возвращением 339 украинских детей, которых администрация президента официально требует от России.

Давление Трампа

Встречи проходят частично благодаря президенту США Дональду Трампу, пишет NYT. Американский лидер сделал прекращение войны в Украине одним из ключевых внешнеполитических обещаний предвыборной кампании. И он использует как давление, так и поощрение, чтобы вынудить стороны к диалогу.

В результате ни одна из сторон не готова публично сорвать мирный процесс, опасаясь рассердить Трампа и склонить его симпатии на сторону противника, добавляет NYT.

Для Украины важно сохранить американскую военную поддержку и санкции против России. Россия же хочет минимизировать риски новых санкций со стороны США и не допустить передачи Украине более мощного оружия.