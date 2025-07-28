Покровск – одно из самых активных направлений военных действий летом 2025-го. Город под угрозой прорыва россиян. Оккупанты адаптировали тактику боя, используют дроны на оптоволокне и постепенно продвигаются. Как украинская оборона держится благодаря дронам и смене командования на этом направлении? Главное из материала Reuters .

На прошлой неделе, по данным видео из украинских и российских Telegram-каналов, геолоцированных Reuters, некоторые российские солдаты впервые вошли в Покровск. Проникновение небольших групп российских войск в город не было существенным, все они были уничтожены украинскими военными, сообщил президент Владимир Зеленский.

Успех украинских военных в сдерживании противника от захвата Покровска с 2024 года давно сорвал одну из главных военных целей Москвы. В то же время сам город получил серьезные разрушения, почти 60 000 его жителей эвакуировались. Однако за последний месяц РФ стала ближе к захвату города.

Как держится оборона на самом горячем направлении фронта?

Эвакуация гражданского населения из Покровска летом 2025-го. Фото Getty Images

Покровск – российская цель №1

Покровск расположен над большими залежями коксующегося угля и до приближения российских сил играл важную роль в военной логистике Украины. Покровское направление является наиболее активным на фронте, Россия сосредоточила здесь 110 000 военных для летнего наступления, сообщал главком ВСУ Александр Сырский.

Российские силы планировали захватить Покровск еще в начале прошлого года – сначала путем лобовых атак, а затем пытаясь взять город в кольцо. Украина замедлила наступление РФ весной 2025-го, развернув опытные подразделения, минные поля и другие оборонные сооружения, а также применяя дроны, говорит спикер ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов.

Однако наступление россиян ускорилось после того, как в мае 2025-го они взяли под контроль трассу между Покровском и Константиновкой – еще одним укрепленным городом на востоке Украины, свидетельствует карта DeepState.

Одна из главных дорог в Покровск накрыта защитной сеткой для предотвращения ударов дронов. Доставить продукты в город все труднее, а продуктовые магазины вскоре придется закрыть, говорит руководитель местной военной администрации Сергей Добряк.

Установка защитной сетки против российских FPV-дронов на оптиволокне вблизи Покровска. Фото Getty Images

Июнь 2025 года стал для Украины самым болезненным месяцем относительно потерянных территорий. Более четверти из 556 кв. км, которые Россия захватила за месяц, приходится именно на Покровское направление, по оценкам DeepState. С начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года Россия потеряла более миллиона убитых и раненых, из которых почти четверть – в 2025 году, добавляет Reuters.

Смена тактики россиян

Украинские военные фиксируют смену тактики врага. Россияне все чаще продвигаются малыми группами пехоты без использования техники. Атаки обычно осуществляют группы по шесть человек, говорит Reuters командир батальона «Волки Да Винчи» Сергей Филимонов, держащий оборону вблизи Покровска. Это снижает риск попадания под удар дронов, легко обнаруживающих крупногабаритные транспортные средства.

Командир батальона «Волки Да Винчи» Сергей Филимонов со своим подразделением удерживает оборону Покровска Фото Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images

Иногда солдаты оставляют автомобили в 15 км от передовой и преодолевают оставшийся путь пешком, стараясь быть менее заметными. Другие пересаживаются на мотоциклы, чтобы благодаря скорости попытаться обыграть операторов дронов, добавляет Филимонов.

Россия учла уроки операции по вытеснению украинских сил из Курской области, где впервые массово применила дроны на оптоволокне, не поддающиеся действию РЭБ, говорит военный аналитик Carnegie Endowment Майкл Кофман.

«Зона смерти дронов». Как Украина отвечает врагу

Именно дроны чаще всего убивают солдат противника, и именно их больше всего боятся пленные, говорит Филимонов. Российские пленные признаются, что дроны преследуют их и в боях, и в ночных кошмарах.

В январе 2025 года ответственность за Покровское направление получил генерал-майор Михаил Драпатый – командующий Сухопутными войсками, который в прошлом году остановил российское наступление в Харьковской области.

Драпатый сразу же предложил новую тактику: контратаки для дестабилизации противника и удары по его логистике, говорит основатель OSINT-группы DeepState Роман Погорелый. Однако эффект оказался временным. Российская армия адаптировалась, перевооружилась и начала использовать новые технологии, в том числе дроны на оптоволокне.

На фронте образовалась так называемая «зона смерти дронов» – несколько километров в глубину, где каждый автомобиль, везущий продукты, воду или боеприпасы, может стать мишенью. Это бьет по логистике обеих армий, но особенно – по украинским линиям поставок, которые уже держатся на грани, пишет Reuters. Однако украинская оборона Покровска продолжается. «Россия находит новые жертвы и бросает их в печь», – заключает Филимонов.