Президент США Дональд Трамп покладається на дуже обмежене коло найближчих радників, доручаючи їм ключові напрями своєї зовнішньої політики – від стосунків із Росією до ситуації на Близькому Сході. Попри постійне розширення їхніх обов’язків, включно з обговоренням можливого удару по Венесуелі, група залишається невеликою.

Такий формат свідчить про повну довіру Трампа до його найближчого оточення – друзів, родичів та людей, які давно мають його особисту прихильність. Натомість ширший апарат нацбезпеки й Держдеп він фактично відтісняє на периферію, попри їхню багаторічну роль у формуванні американської зовнішньої політики.

Команда Трампа

До невеликої групи довірених осіб Трампа входять його давній друг та експерт із нерухомості Стів Віткофф, держсекретар Марко Рубіо, віцепрезидент Джей Ді Венс, міністр оборони Піт Гегсет та голова апарату Білого дому Сьюзі Вайлз.

Саме Віткофф попросив зятя президента Джареда Кушнера допомогти йому в переговорах щодо мирної угоди між Ізраїлем та ХАМАС, частково завдяки його ролі у формуванні Авраамових угод за першої каденції Трампа, розповів Politico високопосадовець Білого дому, який, як і інші співрозмовники, говорив на умовах анонімності через чутливість дипломатичного питання.

Віткофф і Кушнер також разом працювали над 28-пунктним мирним планом щодо врегулювання війни між Росією та Україною, який був оприлюднений у листопаді та зрештою відхилений.

Дональд Трамп, Джей Ді Венс, Марко Рубіо та Піт Гегсет Фото Getty Images

Механізм прийняття рішень

Трамп дзвонить цьому вузькому колу осіб, коли йому заманеться, зустрічі відбуваються спонтанно, а рішення ухвалюються швидко, пише Politico. «Усе залежить лише від президента, хто за що відповідає», – розповідає один із високопосадовців Білого дому.

У команді Трампа майже немає ієрархії, крім самого Трампа на чолі, і немає обмежень щодо того, хто може мати доступ до президента.

«Трамп хоче мирних угод і хоче отримати за це визнання», – сказав Politico експрацівник адміністрації, тоді як деталі його хвилюють менше.

Проте іноді здається, що команда Трампа не завжди працює узгоджено, зокрема немає прориву у відносинах з Росією, а також зростає побоювання, що конфлікт у Венесуелі може вийти з-під контролю адміністрації, пише Politico.

«Дуже небезпечно, коли кілька людей незалежно проводять переговори», – сказав колишній президент Ради з міжнародних відносин і радник держсекретаря Коліна Пауелла в адміністрації Джорджа Буша-молодшого Річард Хаас. Протягом останніх місяців щодо України Трамп залучав Віткоффа, а тепер Кушнера до контактів із Росією після того, як спецпредставник з питань України Кіт Келлог спілкувався з представниками Києва. Рубіо та менше Венс також були посередниками у взаємодії з європейськими союзниками, Україною та Росією, зазначає Politico.

«Набагато краще мати одну людину, яка в курсі всього, що кажуть усім, визначає, що має бути сказано кожному, і керує компромісами», – каже Хаас. Якщо в команді занадто багато людей, зазначає він, неможливо забезпечити, щоб те, що говориться Україні, Європі та Росії, було узгоджено.

Адміністрація Трампа ж стверджує, що мала команда працює оперативніше, а менше бюрократії означає менше витоків інформації. І найголовніше – команда має особливу довіру президента.

Такий підхід дозволив деяким іноземним лідерам та дипломатам, які мають тісні особисті зв’язки з президентом або його топрадниками, отримати унікальний рівень доступу. Але відсутність традиційної Ради нацбезпеки (РНБ) залишила інших без надійних контактних точок з адміністрацією, пише Politico.

«Ми часто опиняємося перед фактом. Такий у Трампа характер. Але коли немає прямого каналу до Білого дому, важче отримати інформацію та донести свою позицію», – сказав Politico один із європейських дипломатів у Вашингтоні.

Спецпредставник США на Близькому Сході Стів Віткофф, голова апарату Білого дому Сьюзі Вайлз, держсекретар США Марко Рубіо та посол США в ООН Майкл Волц під час зустрічі президента США Дональда Трампа та генсекретаря ООН Антоніу Гутерріша 23 вересня 2025 року в Нью-Йорку Фото Getty Images

Критика хаотичного процесу

Цього літа команда комунікацій Ради національної безпеки об’єдналася із пресслужбою Білого дому, що обмежило кількість інформації, яку надає адміністрація. Крім того, у 2025 році скоротили сотні співробітників та деякі комітети ради. Для деяких досвідчених дипломатів у Вашингтоні серйозною проблемою є підрив традиційної ролі Ради національної безпеки в наданні президентові різноманітних думок, пише Politico.

Одне із завдань Ради національної безпеки – збирати різні зацікавлені сторони, які кажуть: «Чи врахували ви проблему X або ризик Y?», говорить ексвисокопосадовець РНБ, який працював у двох демократичних адміністраціях. «Але, здається, команда Трампа не хоче чути про це», – зазначив він Politico.

«Наприклад, правові питання щодо ударів по кораблях завжди обговорювались на зборах Ради національної безпеки й потім виносились на розгляд президента. Ідея, що Україна ніколи не погодиться з 28-пунктним мирним планом Віткоффа-Кушнера, була б одразу зрозуміла експертам. Їм це не важливо, оскільки вони хочуть, щоб Україна його прийняла», – розповідає Politico експосадовець РНБ.

Деякі досвідчені дипломати та фахівці із зовнішньої політики критикують Віткоффа, бізнесмена з інтересами в інших країнах, за відсутність досвіду та знань у чутливих переговорах з президентом Росії Володимиром Путіним. Однак адміністрація твердо підтримує його стратегію, зазначає Politico.

«Віткофф – це людина, яка вміє укладати угоди. Він бізнесмен, як і президент. Вони друзі вже десятки років, тому він розуміє його мислення», – сказав представник Білого дому.

На відміну від традиційного посланця з дипломатичним досвідом, Віткофф проявив готовність делегувати прийняття політичних рішень союзникам, якщо вони готові дозволити президентові взяти на себе кредит за результати. Оригінальний 21-пунктний «план миру для Гази» був розроблений в основному Катаром за участю інших арабських та мусульманських зацікавлених сторін, як повідомляло Politico. Нещодавній 28-пунктний план Білого дому для миру між Росією та Україною був створений Віткоффом і помічником Кремля Кирилом Дмитрієвим у Флориді.

«Нікого не має дивувати хаос навколо підходу Трампа до завершення війни в Україні. Так і відбувається, коли немає реального процесу розробки політики, надання рекомендацій, взаємодії з іноземними урядами та визначення чіткого напряму», – сказав колишній посол США в НАТО за часів президента Барака Обами Іво Даалдер.

Спецпредставник США на Близькому Сході Стів Віткофф і держсекретар США Марко Рубіо Фото Getty Images

Розподіл ролей у Білому домі

У Білому домі за зовнішню політику в основному відповідають Марко Рубіо, Сьюзі Вайлз і Джей Ді Венс, з якими Трамп консультується з питань міжнародних справ. Гегсет також бере участь у важливих засіданнях, що стосуються військових питань.

Рубіо, який одночасно є радником з нацбезпеки, більшість часу проводить у Білому домі, займаючись питаннями світових конфліктів і Венесуели. Він тісно співпрацює з Венсом, який бере участь у переговорах щодо України та надає звіти сенаторам, пише Politico.

«Рубіо займається технічними питаннями переговорів, а Венс проводить брифінги для членів Конгресу, щоб усі залишалися на одній хвилі», – зазначає Politico високопосадовець. Тим часом Віткофф веде телефонні розмови з європейськими лідерами, розповів Politico посадовець із ЄС.