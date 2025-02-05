«Строит репутацию разрушителя». Что теория игр говорит о непредсказуемых действиях Дональда Трампа. Рассказывает президент KSE Тимофей Милованов

Теория игр – математический формальный фреймворк, взгляд на стратегические задачи в определенной ситуации. Это поле исследований президента KSE Тимофея Милованова. Forbes попросил его проанализировать действующую стратегию управления и принятия решений президента США Дональда Трампа. И почему на его угрозы реагируют

Применительно к конкретной ситуации моделируется одна математическая модель (игра). Есть игры более простые, есть более сложные. Несколько примеров, как моделируется игра.

В ситуации с решением Дональда Трампа ввести пошлины на импорт из Канады простейшей была бы модель: ключевые игроки – президент США и премьер-министр Канады. Моделируется одна игра в зависимости от цели игроков.

Пример по бизнесу – ценовая конкуренция между двумя компаниями, дающими рынку одинаковый продукт. Как Uklon и Uber – онлайн-сервис такси. Модель игры в этом случае: ключевые игроки – две компании, водители, пассажиры.

Компании придумывают, каким может быть их поведение, чтобы максимизировать свою прибыль или долю на рынке.

То есть – есть игроки, существуют правила игры, есть цель у игроков. Между собой они вырабатывают стратегию в зависимости от их желаний и имеющейся информации. Стратегия – это комбинация одного игрока в зависимости от действий другого игрока.

Теория игр Теория игр используется для анализа сред, в которых есть несколько игроков. Несколько людей, компаний, стран, независимых друг от друга: независимо принимают решения и могут иметь независимые стратегии (поведения). Теория игр пытается упростить все, чтобы зайти в глубину, в сущность проблемы. Поэтому эта теория не описательна и реалистична, она пытается выяснить, кто являются ключевыми игроками. Игра – это из терминологии игры в шахматы. Есть два оппонента и это игра. Каждый независимо принимает решение, есть всем понятные правила игры. Читать больше Свернуть

Игра Трампа

Стратегия Дональда Трампа – это его поведение. Он угрожает или предлагает что-то и смотрит на реакцию своего оппонента. Следующий его шаг зависит от реакции оппонента.

В теории игр, когда расписывают стратегию, пробуют обрисовать все вероятные движения. Математически – полную стратегию описывают во всех возможных вариантах. Кто бы что ни делал, должен быть подготовлен ответ.

Но на практике – все сложнее. Люди не могут описать всю стратегию, поэтому есть подразделения теории игр, которые занимаются динамическими играми или описывают возможное поведение людей, когда они не имеют достаточно информации, или не могут что-то стратегически предусмотреть.

Интересный вопрос – на сколько шагов вперед команда Трампа разработала «дерево поведения» президента. Один из собеседников из посольства рассказывал мне, что определена стратегия на несколько шагов вперед. Но она не глубока, и они ее корректируют в зависимости от ситуации.

То есть, общая стратегия внешней политики у них есть. К примеру, остановить международную поддержку со стороны США. А конкретной стратегии по Украине у них, может быть, еще нет. Пока смотрится так, что они еще не определились. Для Украины стратегия поведения США в целом создает проблемы. Почему?

Считается, чем больше у тебя есть заранее информации, тем лучше ты сможешь найти результат. Но есть исключения: перегрузка информации, внимание не на стратегические вещи, потеря фокуса. Это связано с когнитивными ограничениями.

Но есть и стратегические предпосылки ограничивать доступ к информации. К примеру, вы не хотите, чтобы вам угрожали. Дети чувствуют интуитивно, когда им родители чего-то не разрешают. Потому они не приходят и не спрашивают, а просто это делают.

Эта же стратегия действует, когда освобождают заложников. Преступникам полностью отключают связь, чтобы они не угрожали убить кого-либо из заложников. Ведь если ты не можешь угрожать, угрозы не работают.

К таким действиям часто прибегает и менеджмент компаний. К примеру, ставят определенные барьеры (секретариаты) между коллективом и управленцами. Иначе у компании начинаются большие политические игры.

То есть много причин, почему вы ограничиваете информацию стратегически. Но в большинстве ситуаций, когда больше информации – это хорошо.

К примеру, для Трюдо было бы хорошо, чтобы он не мог получать информацию, где Трамп ему угрожает. Он просто не знал бы об этом и все. Но это невозможно. Ибо есть интернет и есть Trust Social. Даже если дипломаты и не передали бы письмо Трампа с угрозами, он всегда может их озвучить через Trust Social или в X. Такие шаги он делает для того, чтобы его нельзя было остановить стратегически.

Есть другой важный вариант, когда игроки тестируют слабость оппонента, кто первый сдастся. Власть и сила Трампа не всеобъемлющие. Если его угрозы окажутся блефом, это окажет негативное влияние на желание других уступать. Это изменит ход игры и последующие шаги в игре.

Вес гарантий

В теории игр существует понятие commitment. К примеру, во время Холодной войны это стало важным элементом противодействия взаимному уничтожению из-за ядерного оружия. Упрощенно – если противник примет решение атаковать, вы гарантируете, что ваши ракеты полетят в ответ. И гарантировано, что обе стороны пострадают и все будут уничтожены. В результате никто даже не попытался атаковать ядеркой.

Тогда сработала гарантия. Если ее нет, попытки изменить правила игры всегда будут.

Именно поэтому для Украины важно гарантировать безопасность в контексте возможных переговоров с Россией. Это должен быть четкий commitment, возбуждение игроками которого будет иметь очень негативные последствия.

На все угрозы Трампа, в том числе и в отношении России, также должна быть гарантия. Если он угрожает, это не пустой звук, и он доведет это до конца. Если гарантий исполнения угроз хоть с какой-то вероятностью нет, все это быстро поймут и не будут воспринимать его серьезно.

Но Трамп использует такую ​​политику, хотя у него нет судебной, административной или политической системы, которая может гарантировать имплементацию его шагов. Потому что они невыгодны. Он действительно ограничен в своих действиях, у него нет гарантий.

Он не может сказать: «Я гарантирую, что повышу тарифы», потому что его будут лоббировать и говорить: «Нам это тоже невыгодно, у нас бизнес страдает».

Репутация как поле для игры

Трамп строит себе репутацию «непредсказуемого разрушителя», когда он может делать вещи, не оптимальные, когда готов со всеми воевать. Сейчас это усиливает его стратегическую силу: к моим угрозам относитесь серьезно, потому что я непредсказуем. Пока его оппонентам не очень-то хочется тестировать реализацию этих угроз.

Но теория игр показывает, что такая стратегия может сработать на старте, когда игрок еще ничего не успел сделать. Позже нужно вести себя более рационально или выгоднее для себя.

Действующее поведение Трампа со странами-соседями США выгодно Украине. Когда он будет разговаривать с Путиным, у него уже будет репутация этого «непредсказуемого разрушителя». Это принципиальная стратегическая история.

Он сейчас частично бьет своих ближайших партнеров, чтобы построить себе репутацию сильного непредсказуемого игрока, а затем быстро откатить угрозы и не нанести вреда. То есть «откатывать» решение по Канаде гораздо проще, чем по России или Китаю. Все понимают, что США и Канада скорее помирятся, чем США и Китай, если развернуть настоящую тарифную войну.

Стратегия по России

С точки зрения России – Трампу еще предстоит найти ее слабые стороны. Команда Трампа еще не определила их. Если они найдут слабые стороны России (экономические, санкционные, военные) или увидят, что их можно дешево усилить, чтобы не очень вкладываться в Украину, то ситуация для нас будет лучше.

Трамп сейчас выбирает, что ему выгоднее. С точки зрения теории игр он очень стратегичен. Путин также очень стратегичен, но его методы устарели. Он совершил большую ошибку, когда перекрыл для себя обратную связь. Трамп же – современный, общается с молодежью, с Маском, Цукербергом.

У Путина нет свежей крови в окружении, он ведет себя как сильный лидер XIX-XX веков. Его стратегия – воевать, захватывать территории, проливать кровь. Он также сформировал себе репутацию человека, который «идет до конца». Но его проблема – он идет до конца XX века. И все это понимают.

В XXI веке нужно развивать технологии, искусственный интеллект, инвестировать, развиваться, а не закапывать деньги в землю, чтобы получить Покровск или Бахмут. Потому всем понятно, что Путин полностью ненормальный, но его боятся – он построил себе эту историю. Большинство успешных стратегических людей создают себе репутацию, когда они ненормальны. Тогда с вами начинают считаться. Это важно для успеха.

Кому больше нужно, тот и выиграет эту игру: или у кого commitment более весомый, или тот, кто более терпелив.

Почему Украина выигрывает? Потому что нам жить хочется. Как бы ни было тяжело, мы более терпеливы, потому что со времен Богдана Хмельницкого или УПА мы боремся за независимость Украины. И нам это точно нужно.