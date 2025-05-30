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«Закон о санкциях начнет продвигаться на следующей неделе». Сенатор Грэм приехал в Киев и запугивал Россию. А еще признался в авторстве идеи «соглашения о недрах» и предлагает бизнес на дронах. Ключевое из его речи

Марк Сировой /из личного архива
Марк Сировой
Forbes

3 хв читання

Ліндсі Грем, сенатор від Республіканської партії у Києві Санкції Росія /Getty Images

Линдси Грэм, сенатор от Республиканской партии в Киеве Фото Getty Images

Сенатор-республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь приехали в Киев и угрожают разрушительными санкциями России в случае отказа от мира, сообщает корреспондент Forbes Ukraine со встречи сенаторов с журналистами.

Грэм и Блюменталь – соавторы законопроекта о введении 500% пошлин на покупателей нефти РФ. США играют с РФ в игру, где президент США Дональд Трамп играет роль доброго полицейского, а Сенат – злого, угрожающего ввести санкции вне зависимости от желаний Трампа, объяснял Forbes Ukraine собеседник в дипломатических кругах.

Сенатор Грэм – близкий к Трампу, уверяет собеседник с дипкругов США. Forbes Ukraine собрал его ключевые заявления.

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О переговорах Украины и России в Стамбуле

  • В понедельник в Стамбуле должны состояться переговоры. Думаю, россияне будут делать как всегда: запланируют встречу, затянут ее и сделают одну или две вещи, чтобы показать, что они что-то делают. Понедельник станет еще одним примером российского спектакля. Бессмысленной встречи.
  • Не верю, что Россия заинтересована в мире. Пока мы говорим, они наращивают свои силы вдоль границы Украины. Когда они говорят о мире, это лишь слова. Путин пытается затянуть время и подготовиться к нападению, чтобы захватить как можно больше земли.
  • Трамп сказал, что у Украины нет хороших карт, потому что Россия гораздо больше. Но у мира есть много карт против России. Это будет лето игры в карты. Первые карты будут разыграны Сенатом и Палатой представителей. Вскоре мы инициируем санкции против стран, покупающих российскую нефть. В США решает все не один человек. Палата и Сенат готовы действовать.
  • Санкции – это туз, козырная карта. Ее еще не использовали, но она вот-вот будет. Мы идем за странами, поддерживающими военную машину России.

О перспективе санкций в Сенате

  • 82 сенатора поддерживают законопроект, который введет разрушительные санкции не только против России, но и против стран, покупающих российскую нефть, газ, уран и другие продукты. 70% всей российской нефти покупают Китай и Индия.
  • Я ожидаю, что на следующей неделе Сенат начнет продвигать законопроект о санкциях. Есть и члены Палаты представителей, готовые действовать. Вы увидите действия Конгресса.
  • Трамп сказал, что следующие две недели будут определяющими. У меня нет надежд, что Россия покажет в Стамбуле заинтересованность в мире. Итак, когда эти две недели пройдут, всем станет очевидно: Россия играет в игры. Мы собираемся поменять эту игру для России. Игра, в которую играет Путин, изменится. Он будет потрясен США, когда дело дойдет до санкций.

О позиции Трампа по санкциям

  • Я разговаривал с Трампом перед отъездом. Моя цель – создать двухпартийную поддержку инструментов, которые помогли бы президенту привести Путина к столу переговоров. Эти санкции сделали бы это. Трамп очень разочарован Путиным, который говорит о мире в неопределенных сроках, а ночью убивает детей.
  • Когда Сенат начнет действовать, вы услышите больше президента Трампа. Думаю, Трамп достиг точки, когда ждет конкретных действий со стороны России. Трамп чувствует, что его задерживают. Я знаю его достаточно хорошо. Он желает мира. Он хочет положить конец этой кровавой бойне.

Угрозы Китая и Индии

  • Китай, игра, в которую вы играете с Россией, изменится. Если вы продолжите покупать дешевую российскую нефть, топливо для военной машины Путина, то будет 500% пошлина на все ваши товары.
  • Хватит разговоров. Пора действовать. Китай, выбирай мудро. Если хотите быть частью международного сообщества в позитивном свете, помогите положить конец этой войне. Вы больше, чем кто-либо другой, могли бы привести Путина к столу переговоров.
  • Санкции заставят Китай, Индию и другие страны выбирать между ведением бизнеса с нами или поддержкой военной машины Путина. Верю, они выберут США.

Требования к Европе и ОПЕК

  • После Киева я уеду в Париж и в Германию. Буду призывать наших европейских союзников снизить ценовой потолок на нефть. И буду призывать ОПЕК нарастить производство и снизить цену на нефть. Я также призываю Европу быть более жесткой с Китаем.

Об авторстве идеи минерального соглашения и интересе в ВПК Украины

  • У нас есть бизнес-отношения с Украиной благодаря соглашению о минералах. Приблизительно два года назад я поднял эту тему с президентом Зеленским. Украина имеет счастье сидеть на триллионах долларов критических минералов, необходимых для экономики XXI века.
  • Я ожидаю, что эти деловые отношения перейдут в военную сферу. ВПК США будет продавать оружие Украине. Другие страны могли бы покупать ее для Украины.
  • Я вижу перспективу создавать совместные предприятия с Украиной. Украинцы – короли дронов. Вы доминируете в дроновой войне. Было бы безумием не использовать ваши знания и не вести бизнес с вами. Мы собираемся вести бизнес с вами в сфере дронов.

О ситуации на войне

  • Украина не проиграет войну. Это российская пропаганда. Если вы посмотрите на карту год назад и сегодня, она практически та же. Те, кто говорит, что Россия выиграет войну… Это российская пропаганда.
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