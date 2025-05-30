Сенатор-республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь приехали в Киев и угрожают разрушительными санкциями России в случае отказа от мира, сообщает корреспондент Forbes Ukraine со встречи сенаторов с журналистами.

Грэм и Блюменталь – соавторы законопроекта о введении 500% пошлин на покупателей нефти РФ. США играют с РФ в игру, где президент США Дональд Трамп играет роль доброго полицейского, а Сенат – злого, угрожающего ввести санкции вне зависимости от желаний Трампа, объяснял Forbes Ukraine собеседник в дипломатических кругах.

Сенатор Грэм – близкий к Трампу, уверяет собеседник с дипкругов США. Forbes Ukraine собрал его ключевые заявления.