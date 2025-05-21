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«Украину ждет жаркое лето на фронте». Пять выводов о переговорах в Стамбуле и звонках Трампа Путину и Зеленскому

Марк Сировой /из личного архива
Марк Сировой
Forbes

4 хв читання

Зеленський, переговори /Getty Images

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Анкаре по переговорам с Россией, 15 мая Фото Getty Images

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Переговоры в Стамбуле и беседы Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и Путиным не привели к прекращению огня, но проявили мотивы России, снизили веру в силы Европы и поставили под вопрос дальнейшую роль США. Пять выводов от Forbes Ukraine.

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