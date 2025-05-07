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Годовая зарплата инженера за мешок какао. Офисные работники в Нигерии меняют работу в кабинетах на фермерство. Как статус «какао-парня» стал символом успеха? Разбор Reuters

Пересказ текста Reuters
Forbes

4 хв читання

Какао Нігерія виробництво видобуток /Getty Images

Цены на какао в Нигерии выросли в 20 раз. Фото Getty Images

Падение урожая какао в Кот-д'Ивуаре и Гане привело к росту цен на него в соседней Нигерии. Это подтолкнуло офисных работников покидать свои кабинеты и становиться фермерами – «в поле» они могут заработать гораздо больше. Долго ли продлится какао-бум? Главное из разбора Reuters.

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Аньйоге Аква, 47, вырос в регионе Икоми на юго-востоке Нигерии, где традиционно выращивают какао-бобы. Особых перспектив для молодого человека там не было, поэтому он переехал, решил стать инженером и построить карьеру в строительной отрасли. Так было до 2023 года, когда Аква услышал, что цены на какао стремительно растут, а фермеры в Икоми зарабатывают целые состояния, пишет Reuters.

«20-летние люди без высшего образования зарабатывали большие деньги на выращивании какао. В то время как мы, кто стремился получить PhD, еле сводили концы с концами», – рассказывает Аква, поступивший в докторантуру.

Аква вернулся домой и открыл какао-ферму. Это стало тенденцией и для остальных голубых воротничков, отмечает Reuters.

«В прошлом году я собрал четыре мешка. Первый продал почти за $500, остальные – по $670–800 за мешок. Это большие деньги», – говорит он. В 2022 году такой мешок на 64 кг стоил $40, сообщают местные фермеры. То есть Аква продал один мешок какао за сумму, равную его годовой зарплате инженера-строителя.

Земельные участки за $3 и какао-экономика

В регионе Икоми, расположенном на границе с Камеруном, большинство земель принадлежат общине. Согласно традиционному праву, человек с семейными корнями в общине может принести бутылку вина, еду и скромную сумму в размере около $3, чтобы получить земельный участок. Аква унаследовал часть земли от отца, а еще часть получил в общине, чтобы посадить больше деревьев какао, семена которых перерабатываются в какао.

Рост цен на какао связан с падением урожая в Кот-д'Ивуаре и Гане – крупнейших мировых экспортерах какао, на которые приходится 50% мирового производства, пишет Reuters. Это привело к подорожанию какао с $2200–2500 до почти $11 000 за метрическую тонну в 2024 году. В то же время в Нигерии, где какао выращивают в основном мелкие фермеры, этот бизнес стал выгодным даже на фоне экономического кризиса и девальвации национальной валюты.

«Какао-парни», как теперь в шутку называют какао-фермеров в Нигерии, – это преимущественно мужчины, которые сменили профессии или вернулись в село, чтобы воспользоваться выгодной ситуацией на рынке, отмечает Reuters.

Но производители – не единственные бенефициары. Среди них есть и такие, которые не работают непосредственно на земле, а являются посредниками между фермерами и экспортерами. Бывший банкир Ндубуиси Нвачукву, 48, в 2022 году также решил кардинально сменить карьеру и стал агентом по закупке какао – по совету бизнес-ментора. И не прогадал, пишет Reuters. «За эти несколько лет я заработал больше, чем за всю свою банковскую карьеру», – говорит он.

«Можете считать меня «какао-парнем», потому что сегодня, если ты занимаешься какао, тебя уже воспринимают как «крупного игрока», – говорит 41-летний Марк Басей, бросивший низкооплачиваемую работу медицинского лаборанта и вернувшийся в родное село, чтобы стать фермером.

В детстве он ходил с матерью на плантацию, у него были определенные навыки работы. Как и многие другие, он стремился к переменам и изучал науку в университете, но заработать достойные деньги не получалось.

«Я знаю, что еще вернусь к профессии, потому что люблю ее. Но сейчас хочу сосредоточиться на фермерстве», – говорит Басей, уже успевший увеличить свой доход в четыре раза.

Благодаря такому буму на какао-фермерство в Икоми и соседних районах выросли цены на жилье, а статус «какао-парня» стал символом успеха.

Кот-д'Ивуар какао /Getty Images

Сбор какао-бобов в Кот-д'Ивуаре. Фото Getty Images

Контрабанда и привлекательность региона

Нигерия – четвертый в мире производитель какао, согласно данным Международной организации по какао, но с объемом 315 000 т в год страна сильно уступает соседним Кот-д'Ивуару (2,24 млн т) и Гане (654 000 т).

Несмотря на приток новых фермеров, распространение новых сортов какао, дающих плоды уже через 18 месяцев, и государственную программу по бесплатной раздаче саженцев, официальная статистика не показывает существенного роста производства в Нигерии.

«Учитывая все эти факторы, производство в Нигерии уже должно было удвоиться», – говорит Рашид Адедеджи, директор Нигерийского научно-исследовательского института какао. Отчасти проблема в том, что ежегодно около 200 000 т нигерийского какао вывозят за границу нелегально.

Между тем спрос на саженцы какао-деревьев стремительно растет: в этом году институт получил более полумиллиона заявок – в три раза больше, чем в прошлом.

В то же время некоторые новые фермеры все еще перестраховываются. Например, Аква параллельно руководит строительными бригадами: «Я не сплю, потому что постоянно должен звонить – проверять, сделали ли то или другое». Но он признает, что если цены на какао удержатся, то перейдет в сельское хозяйство окончательно.

Чтобы поддержать развитие какао-отрасли Нигерии, британское инвестиционное учреждение British International Investment (BII) еще в феврале 2025 года вложило $40,5 млн в нигерийскую компанию Johnvents, пишет Reuters. Эта инвестиция повлечет за собой расширение перерабатывающих мощностей по переработке какао до 30 000 метрических тонн в год.

Институция предоставляет компании долгосрочное финансирование для завода в штате Ондо, говорит Бенсон Аденуга, руководитель нигерийского офиса BII. «Мы фактически предоставляем средства для закупки оборудования, реконструкции и расширения фабрики», – добавляет Аденуга в комментарии Reuters. BII также поможет компании до 2027 года сертифицировать 90% ее какао в соответствии со стандартами устойчивого производства и прослеживаемости организации Rainforest Alliance.

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