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Річна зарплата інженера за мішок какао. Офісні працівники у Нігерії змінюють роботу в кабінетах на фермерство. Як статус «какао-хлопця» став символом успіху? Розбір Reuters

Переказ тексту Reuters
Forbes

4 хв читання

Какао Нігерія виробництво видобуток /Getty Images

Ціни на какао у Нігерії зросли у 20 разів. Фото Getty Images

Падіння врожаю какао в Кот-д’Івуарі та Гані спричинило зростання цін на нього у сусідній Нігерії. Це підштовхнуло офісних працівників лишати свої кабінети й ставати фермерами – «у полі» вони можуть заробити набагато більше. Чи довго протримається какао-бум? Головне з розбору Reuters.

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Аньйоґе Аква, 47, виріс у регіоні Ікомі на південному сході Нігерії, де традиційно вирощують какао-боби. Особливих перспектив для молодого чоловіка там не було, тому він переїхав, вирішив стати інженером та побудувати карʼєру в будівельній галузі. Так було до 2023 року, коли Аква почув, що ціни на какао стрімко зростають, а фермери в Ікомі заробляють статки, пише Reuters.

«20-річні люди без вищої освіти заробляли великі гроші на вирощуванні какао. Тоді як ми, хто прагнув здобути PhD, ледь зводили кінці з кінцями», – розповідає Аква, який вступив до докторантури.

Тож Аква повернувся додому та відкрив какао-ферму. Це стало тенденцією і для решти блакитних комірців, зазначає Reuters.

«Торік я зібрав чотири мішки. Перший продав майже за $500, решту – по $670–800 за мішок. Це великі гроші», – каже він. У 2022-му такий мішок на 64 кг коштував $40, повідомляють місцеві фермери. Тобто Аква продав один мішок какао за суму, що дорівнює його річній зарплаті інженера-будівельника.

Земельні ділянки за $3 та какао-економіка

У регіоні Ікомі, розташованому на кордоні з Камеруном, більшість земель належать громаді. Згідно із традиційним правом, людина з родинним корінням у громаді може принести пляшку вина, їжу та скромну суму в розмірі десь $3, щоб отримати земельну ділянку. Аква успадкував частину землі від батька, а ще частину отримав у громаді, щоб посадити більше дерев какао, насіння яких переробляється на какао.

Зростання цін на какао пов’язане з падінням урожаю у Кот-д’Івуарі та Гані – найбільших світових експортерах какао, на які разом припадає 50% світового виробництва, пише Reuters. Це спричинило здорожчання какао з $2200–2500 до майже $11 000 за метричну тонну у 2024 році. Водночас у Нігерії, де какао вирощують здебільшого дрібні фермери, цей бізнес став вигідним навіть на тлі економічної кризи та девальвації національної валюти.

«Какао-хлопці», як тепер жартома називають какао-фермерів у Нігерії, – це переважно чоловіки, які змінили професії або повернулися до села, щоб скористатися вигідною ситуацією на ринку, зазначає Reuters.

Але виробники – не єдині бенефіціари. Серед них є й такі, що не працюють безпосередньо на землі, а є посередниками між фермерами та експортерами. Колишній банкір Ндубуїсі Нвачукву, 48, у 2022 році також вирішив кардинально змінити кар’єру і став агентом із закупівлі какао – за порадою бізнес-ментора. І не прогадав, пише Reuters. «За ці кілька років я заробив більше, ніж за всю свою банківську кар’єру», – каже він.

«Можете вважати мене «какао-хлопцем», бо сьогодні, якщо ти займаєшся какао, тебе вже сприймають як «великого гравця», – каже 41-річний Марк Басей, який залишив низькооплачувану роботу медичного лаборанта і повернувся до рідного села, щоб стати фермером.

У дитинстві він ходив із матір’ю на плантацію, тож мав деякі навички роботи. Як і багато інших, він прагнув змін і вивчав науку в університеті, але заробити гідні гроші не виходило.

«Я знаю, що ще повернуся до професії, бо люблю її. Але зараз хочу зосередитися на фермерстві», – каже Басей, який уже встиг збільшити свій дохід у чотири рази.

Завдяки такому буму на какао-фермерство в Ікомі та сусідніх районах зросли ціни на житло, а статус «какао-хлопця» став символом успіху.

Кот-д'Івуар какао /Getty Images

Збір какао-бобів у Кот-д'Івуар. Фото Getty Images

Контрабанда та привабливість регіону

Нігерія – четвертий у світі виробник какао, згідно з даними Міжнародної організації з какао, але з обсягом 315 000 т на рік країна значно поступається сусіднім Кот-д’Івуару (2,24 млн т) і Гані (654 000 т).

Попри приплив нових фермерів, поширення сортів какао, які дають плоди вже за 18 місяців, і державну програму з безплатного роздавання саджанців, офіційна статистика не показує істотного зростання виробництва в Нігерії.

«З огляду на всі ці фактори виробництво в Нігерії вже мало б подвоїтись», – каже Рашид Адедеджі, директор Нігерійського науково-дослідного інституту какао. Частково проблема в тому, що щороку приблизно 200 000 т нігерійського какао вивозять за кордон нелегально.

Тим часом попит на саджанці какао-дерев стрімко зростає: цьогоріч інститут отримав понад пів мільйона заявок – утричі більше, ніж торік.

Водночас деякі нові фермери все ще перестраховуються. Наприклад, Аква паралельно керує будівельними бригадами: «Я не сплю, бо постійно мушу телефонувати – перевіряти, чи зробили те чи інше». Але він визнає: якщо ціни на какао утримаються, то перейде у сільське господарство остаточно.

Щоб підтримати розвиток какао-галузі Нігерії, британська інвестиційна установа British International Investment (BII) ще у лютому 2025 року вклала $40,5 млн у нігерійську компанію Johnvents, пише Reuters. Ця інвестиція спричинить розширення переробних потужностей з переробки какао до 30 000 метричних тонн на рік.

Інституція надає компанії довгострокове фінансування для заводу в штаті Ондо, каже Бенсон Аденуга, керівник нігерійського офісу BII. «Ми фактично надаємо кошти для закупівлі обладнання, реконструкції та розширення фабрики», – додає Аденуга в коментарі Reuters. BII також допоможе компанії до 2027 року сертифікувати 90% її какао відповідно до стандартів сталого виробництва та простежуваності організації Rainforest Alliance.

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