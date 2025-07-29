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Главная инвестиция. Сколько стоят эффективные боевые подразделения и как они считают «себестоимость» уничтожения врага? Разговор с командирами «Хартии» и «Ахиллеса»

Дария Дзысюк
Дария Дзысюк
Forbes
Сергей Шевчук /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Сергей Шевчук
Forbes

8 хв читання

Хартія, Ахіллес, FPV, Mavic, Vampire вартість /коллаж Анастасия Савеленко

«Две составляющие эффективного подразделения? Первая — это лидер, человек, который должен быть волевым, но одновременно жестким, и его команда», – рассказывает командир полка «Ахиллес» Юрий Федоренко Фото коллаж Анастасия Савеленко

«Бизнес понял, что, вкладывая деньги в нас, он вкладывает деньги в победу», – говорит основатель полка «Ахиллес» Юрий Федоренко. Как современные военные подразделения привлекают «инвестиции» и рассчитывают их эффективность? Об этом – разговор с топ-командирами очень эффективных подразделений – «Хартии» и «Ахиллеса»

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Что такое эффективность на фронте и сколько стоит эффективное боевое подразделение? Бизнесмену и основателю бригады «Хартия» Всеволоду Кожемяко, 53, этот вопрос не нравится, вместо ответа он просит репортеров Forbes Ukraine быстро нарисовать поросенка.

«И как? Похоже? Нет? Так же и в армии», – говорит Кожемяко. Так он дает понять, что простота вопроса обманчива и ответ имеет несколько уровней глубины. Ведь эффективное боевое подразделение – это не только оружие, но и огромная машина разнообразного обеспечения, указывает предприниматель.

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