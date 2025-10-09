Елена Толкачева и ее «Ангелы» почти два года помогают компаниям строить «ветеранские» программы. Один из ключевых советов, который они им дают, – развивать культуру внимания к вернувшимся с фронта сотрудникам и научиться слушать их и их потребности. Что еще может сделать украинский бизнес, чтобы процесс реинтеграции воинов был максимально комфортным?

Люди, идущие на войну добровольно, простились с жизнью. Они признают, что погибнут, что уже мертвы. Думать об этом помогает принять страх смерти и бороться с тревогой, сопровождающей на поле боя. Ты должен быть сконцентрирован и бесстрашен, чтобы быть эффективным и не вредить побратимам.

Представьте, каково это – настолько сильно изменить мировоззрение. Но в то же время – быть готовым пожертвовать своей жизнью ради общего блага. Ветераны возвращаются с фронта другими.

В начале большой войны общение с бизнесом у нас всегда начиналось одинаково: дайте денег. Мы обращались за помощью, устанавливали контакт, и со временем компании возвращались к нам с запросом на «ветеранские» тренинги. Такие запросы ощутимо участились во второй половине 2023 года.

Сначала все спрашивали о коммуникации: как общаться, чтобы не обидеть? Далее – что делать, когда работники, которые были мобилизованы, получили ранения и вернулись, не хотят работать на предыдущих должностях? Так мы начали советовать компаниям, как правильно работать с ветеранами.

Начинать нужно с демонстрации внимания. Моя идея – раз в месяц устраивать День ветеранских историй. Это позволяет защитнику почувствовать уважение и создает мостики между теми, кто не воевал, и теми, кто вернулся з боев. Не всегда гражданский может спросить у ветерана: «Расскажи что-нибудь о войне, как там было?». Не всегда ветеран просто возьмет и начнет рассказывать.

Но если вы введете такой день и предложите ветеранам прийти и рассказать свои истории, обязательно найдутся те, кому захочется поделиться, и те, кому захочется слушать. Недавно мы были на встрече в Comfy, и я дала им такой совет: делать в компании раз в год праздник ветеранов.

Что еще? Полезно ввести корпоративное обучение такмеду, которое будут преподавать ребята, возвращающиеся с войны. Они все знают протокол оказания первой помощи MARCH. Это топ коммуникации с ветеранами: полезно для гражданских, военнослужащих и компании, потому что объединяет коллектив. Или это может быть курс военной подготовки для гражданских: я думаю, ребятам тоже интересно и полезно подержать в руках оружие.

А какие ошибки не могут позволить себе компании, которые хотят, чтобы в них работали ветераны? Представим, вашего сотрудника мобилизуют. Первый промах, который вы можете совершить, – просто отморозиться. Забрали – ну все, армия его обеспечит. Нужно поддерживать связь. Нужно взять у него список вещей, необходимых ему на фронте. Сделать сбор, купить, выслать, спросить, помочь ли семье. Он на всю жизнь запомнит, что его не покинули и что у него есть тыл, где он может попросить о помощи.

Никогда, ни в коем случае рядом с прошедшим войну человеком не нужно стоять и обсуждать, кто и как спрятался от ТЦК или купил себе справку.

Несколько недель назад общалось со знакомым. Уже 12 лет он воюет. Он попросил помочь с поиском подработки. Вышло: я нашла интересную компанию, занимающуюся прокатом звукового и сценического оборудования. Это не скучная работа в офисе – разные интересные, динамичные мероприятия. Он уволился через пол дня. «Не могу работать на гражданском празднике, смотреть на людей в зале, которые смеются над шутками и аплодируют певцам», – сказал он мне. Эти пол дня только усугубили его ПТСР.

Если устраиваете на работе корпоратив или вечеринку, пусть она будет посвящена, например, сбору на дроны. Не стоит устраивать публичные беззаботные развлечения.

Все льготы, которые предоставляет компания, для ветеранов должны быть более существенными и большими, чем у других. Например, медицинское страхование должно включать в себя больше позиций, чем у гражданских коллег. Потому что ветеран пожертвовал всем, в том числе и здоровьем, чтобы ваша компания не закрылась и приносила прибыль.

Последнее – демонстративная жалость. Конечно, спросить, есть ли у ветерана дополнительные потребности в связи с ранением и соответственно обустроить рабочее место – нормально. Сделать офис доступным для людей с инвалидностью – отлично.

Но не жалеть. Ветерану нужны уважение и признание его чина, а не слезы, соболезнования, снисхождения или послабления. Потому что он – воин, герой, защитник.

Материал опубликован в журнале Forbes Ukraine №4 [37] за август – сентябрь 2025 года.