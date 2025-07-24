У середу, 23 липня, в Стамбулі відбулася коротка зустріч російських та українських посадовців у межах чергового раунду переговорів щодо припинення війни. Як і очікувалося, прориву не сталося. Головне з матеріалу NYT , про що говорили на зустрічі та яких висновків досягнули

У Стамбулі 23 липня відбулася вже третя зустріч делегацій України та Росії за останні пів року. Російську сторону представляв помічник президента Росії Володимир Мединський, а українську – очільник РНБО Рустем Умєров.

«Щодо припинення вогню поки що прогресу немає», – сказав після зустрічі Умєров. Переговори тривали близько 40 хвилин.

Мединський дав схожу оцінку: сторони обговорили списки вимог до миру, якими обмінялися на попередній зустрічі в червні 2025-го. Але й цього разу значного поступу не досягли. «Позиції сторін залишаються досить далекими одна від одної», – сказав Мединський на брифінгу після зустрічі.

Сторони розширили неформальні канали звʼязку та погодилися продовжити роботу над гуманітарними питаннями, зокрема щодо подальшого обміну полоненими. Це спільне поле, хоча й вузьке, є знаковим з огляду на жорстокість бойових дій, пише NYT.

Про що йшлося на переговорах

Україна наполягає на повному припиненні вогню як передумові для обговорення довготривалого миру. Росія вимагає зворотного: спершу – домовленості про мир, потім – зупинка наступу.

Третій раунд переговорів між РФ та Україною у Стамбулі 23 липня 2025 року Фото Getty Images

Україна наполягає на необхідності швидких рішень. Делегація знову просувала ідею особистої зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним для обговорення припинення війни. Українська сторона також підтвердила свою відкритість до перемир’я.

На початку тижня пресслужба Кремля відхилила ідею зустрічі двох президентів. Спочатку слід досягти прогресу на нижчому рівні, йдеться у заяві. У середу, 23 липня, Мединський повторив цю позицію.

Російська сторона запропонувала створити три робочі групи, які регулярно зустрічатимуться для обговорення політичних, гуманітарних і військових аспектів мирного процесу. Українські представники погодилися вивчити цю пропозицію, каже Мединський.

Результати зустрічі

Сторони домовилися продовжити обміни громадянами – йдеться про військовополонених, тіла загиблих військових, а також цивільних, які були насильно вивезені або розлучені з рідними під час бойових дій.

Сторони погодилися провести обмін ще 1200 військовополоненими з кожного боку, додає Мединський. Це подвоїть загальну кількість обміняних солдатів із моменту початку переговорів у травні 2025-го.

Помічник президента РФ Володимир Мединський прибуває з російською делегацією у Стамбул Фото Getty Images

Росія також погодилася передати ще 3000 тіл загиблих українських військових. Від початку переговорів Росія, за власними даними, вже передала 7000 тіл і отримала назад близько 100 тіл своїх солдатів.

Ця нерівність у цифрах, стверджує російська сторона у матеріалі NYT, пов’язана не зі співвідношенням втрат, а з характером бойових дій. Російська армія перебуває в наступі й має змогу збирати тіла загиблих з обох сторін фронту.

Мединський повідомив, що Росія працює над поверненням 339 українських дітей, яких адміністрація президента України офіційно вимагає від Росії.

Тиск Трампа

Зустрічі відбуваються частково завдяки президентові США Дональду Трампу, пише NYT. Американський лідер зробив припинення війни в Україні одним із ключових зовнішньополітичних обіцянок передвиборчої кампанії. І він використовує як тиск, так і заохочення, щоб змусити сторони до діалогу.

Унаслідок цього жодна зі сторін не готова публічно зірвати мирний процес, побоюючись роздратувати Трампа і схилити його симпатії на бік супротивника, додає NYT.

Для України важливо зберегти американську військову підтримку і санкції проти Росії. Росія ж хоче мінімізувати ризики нових санкцій з боку США й не допустити передачі Україні ще потужнішої зброї.