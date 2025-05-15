Путін затвердив склад делегації для переговорів з Україною в Стамбулі

Російську делегацію на переговорах з Україною , які мають відбутися 15 травня у Стамбулі, очолить помічник президента РФ Володимир Мединський. Про це йдеться у повідомленні Кремля. Мединський уже представляв Москву на перемовинах у Білорусі та Туреччині у 2022 році.

Деталі

До складу делегації увійдуть заступник глави МЗС РФ Михайло Галузін, начальник Головного управління Генштабу російських збройних сил Ігор Костюков і заступник міністра оборони Олександр Фомін, який також брав участь у переговорах із Україною два роки тому.

Окрім них, Кремль делегував на зустріч представників МЗС справ, Генштабу, Міноборони та адміністрації президента РФ. Зокрема, йдеться про першого заступника начальника управління інформації Генштабу Олександра Зоріна, заступницю керівника управління президента з гуманітарної політики Олену Подобреєвську, директора другого департаменту країн СНД МЗС РФ Олексія Поліщука та заступника начальника управління міжнародного військового співробітництва Міноборони Віктора Шевцова.

Чи візьме участь у зустрічі сам Путін – наразі невідомо.

Мединський вже представляв Москву на перемовинах у Білорусі та Туреччині у 2022 році. Але тоді переговори розбилися вщент і бойові дії продовжувалися, пише FT. Очевидно, що Росія хоче відновити переговори з того місця, на якому вони зупинилися навесні 2022 року, зазначило видання.

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Контекст

У Туреччині 15 травня можуть відбутися перші з 2022 року прямі переговори між Україною та РФ. Ініціатором нового раунду перемовин виступив Путін. Україна дала згоду на участь.

Згідно з розпорядженням президента Володимира Зеленського, від України переговори уповноважені вести очільник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга і міністр оборони Рустем Умеров. Таким чином рівень російської делегації виявився менш представницьким порівняно з українською.

Зеленський раніше заявляв, що готовий особисто зустрітися з Путіним. Напередодні він повідомив, що очікує оголошення складу російської делегації, аби «зрозуміти, які кроки слід робити Україні далі». Водночас президент наголосив, що Україна відкрита до будь-яких форматів переговорів.

16 травня, наступного дня після можливих переговорів, до Туреччини мають прибути представники США – державний секретар Марко Рубіо та спецпосланець президента Стів Віткофф.

Сам Дональд Трамп не поїде до Туреччини, повідомили джерела Reuters із посиланням на американського чиновника. Раніше він допускав, що приїде на російсько-українську зустріч, якщо там буде Путін.