«Переговори – єдиний шлях». Що український бізнес думає про мирні кроки Дональда Трампа. Шість думок про умови, компроміси та червоні лінії

Після телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним 12 лютого президент США Дональд Трамп заявив про можливість завершити війну в Україні. Пізніше він поговорив і з Володимиром Зеленським. «Визначаються спільні зі США кроки, щоб зупинити російську агресію і гарантувати надійний мир», – заявив Зеленський. Forbes Ukraine запитав в українських підприємців, чи вірять вони в мирну угоду та як Україні посилити переговорну позицію