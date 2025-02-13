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«Переговори – єдиний шлях». Що український бізнес думає про мирні кроки Дональда Трампа. Шість думок про умови, компроміси та червоні лінії

Тетяна Павлушенко /з особистого архіву
Тетяна Павлушенко
Forbes
Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes
Микола Маранчак /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Микола Маранчак
Forbes

3 хв читання

мирні переговори, війна /Зображення згенеровано ШІ Midjourney в співавторстві з Анною Наконечною

Дональд Трамп заявив, що домовився із Путіним негайно розпочати переговори про завершення війни в Україні. Фото Зображення згенеровано ШІ Midjourney в співавторстві з Анною Наконечною

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Після телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним 12 лютого президент США Дональд Трамп заявив про можливість завершити війну в Україні. Пізніше він поговорив і з Володимиром Зеленським. «Визначаються спільні зі США кроки, щоб зупинити російську агресію і гарантувати надійний мир», – заявив Зеленський. Forbes Ukraine запитав в українських підприємців, чи вірять вони в мирну угоду та як Україні посилити переговорну позицію

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Autostrada Максим Шкіль /надано пресслужбою

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