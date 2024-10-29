Росія змінила тактику ударів по енергетиці. Ворог обстрілює Сумщину. Чим це загрожує всьому Сходу України

Росія прицільно обстрілює енергооб’єкти Сумщини, внаслідок чого вранці 28 жовтня понад 16 000 мешканців регіону залишилися без електроенергії. Графіки відключень світла запровадили і в сусідній Полтавській області. Нова тактика може дозволити Росії повністю знеструмити регіон та у перспективі «погасити» всю лівобережну Україну. Як цього уникнути
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Щонайменше п’ять разів за останні 10 днів Росія обстріляла енергетичну інфраструктуру в Сумській області. На невеликі підстанції місцевого обленерго ворог витрачає десятки дронів, каже співрозмовник в одній із великих енергетичних компаній на умовах анонімності.
Нова хвиля обстрілів призвела до того, що 28 жовтня на Сумщині та прилеглій до неї Полтавщині запровадили аварійні відключення світла. Відновити енергопостачання вдалося протягом 12 годин.
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