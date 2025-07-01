Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Война
Дата

Forbes Digital

Украина выходит из конвенции о запрете противопехотных мин. Но за 20 лет уничтожила 3,4 млн единиц. Есть ли запасы и как наверстать утраченное?

Марк Сировой /из личного архива
Марк Сировой
Forbes

4 хв читання

Міни, Оттавська конвенція /коллаж Анастасия Савеленко

Украина выходит из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин на фоне усиления пехотных атак России Фото коллаж Анастасия Савеленко

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

08:51 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 08:51

Украина уничтожила более половины собственных запасов противопехотных мин, но теперь меняет политику. Какой это окажет эффект в войне против России?

Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.

Украина выходит из Оттавской конвенции, запрещающей применять, накапливать, производить и передавать противопехотные мины. Решение инициировал МИД, 29 июня его поддержал СНБО, а президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ. Впереди – рассмотрение в Верховной Раде.

О выходе из конвенции также заявили страны Балтии, Польша и Финляндия, которые находятся на восточном фланге НАТО и чувствуют угрозу со стороны РФ.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Третій випуск 2025 року вже у передпродажу
Третій випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні