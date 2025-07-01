Украина уничтожила более половины собственных запасов противопехотных мин, но теперь меняет политику. Какой это окажет эффект в войне против России?

Украина выходит из Оттавской конвенции, запрещающей применять, накапливать, производить и передавать противопехотные мины. Решение инициировал МИД, 29 июня его поддержал СНБО, а президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ. Впереди – рассмотрение в Верховной Раде.

О выходе из конвенции также заявили страны Балтии, Польша и Финляндия, которые находятся на восточном фланге НАТО и чувствуют угрозу со стороны РФ.