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Украина уничтожила более половины собственных запасов противопехотных мин, но теперь меняет политику. Какой это окажет эффект в войне против России?
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Украина выходит из Оттавской конвенции, запрещающей применять, накапливать, производить и передавать противопехотные мины. Решение инициировал МИД, 29 июня его поддержал СНБО, а президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ. Впереди – рассмотрение в Верховной Раде.
О выходе из конвенции также заявили страны Балтии, Польша и Финляндия, которые находятся на восточном фланге НАТО и чувствуют угрозу со стороны РФ.
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