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Forbes Digital

«Ключовий спільник Росії». Як еволюціонували дрони «Шахед», якими РФ четвертий рік атакує Україну? Дослідження

Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes

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Росія провела рекордні одномоментні атаки «Шахедами». Як змінилась роль Китаю в дроновому терорі Кремля? Forbes Ukraine поговорив із дослідником уламків дронів

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З 23 по 26 травня Росія масовано обстрілювала Київ та інші регіони України безпілотниками, крилатими та балістичними ракетами. За три атаки ворог запустив понад 900 «Шахедів» та фальшивих дронів-імітаторів. Ніч на 26 травня стала наймасовішою дроновою атакою за всю повномасштабну війну – 355 БПЛА.

«Шахед» змінився з моменту першої появи в українському небі восени 2022-го. Він «навчився літати» за допомогою українських SIM-карток. Бойова частина зі стандартних 50 кг зросла до 90 кг, повідомляло мілітарне видання Defense Express.

А ще росіяни все частіше покладаються на китайську електроніку у виробництві цих дронів, каже на умовах анонімності співрозмовник із науково-дослідної установи Міноборони, що займається вивченням уламків російської зброї.

Чи справді Росія зробила ривок у «шахедних» обстрілах? Розбір Forbes Ukraine.

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