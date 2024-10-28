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«Найгірший сценарій – громадянська війна». Які наслідки матимуть парламентські вибори в Грузії. Інтерв'ю з політологом Гелою Васадзе

Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes

5 хв читання

Мітинг у Тбілісі на підтримку "Грузинської мрії", 28 жовтня /Getty Images

Мітинг у Тбілісі на підтримку "Грузинської мрії", 28 жовтня Фото Getty Images

Опозиція не визнає результати виборів у Грузії та анонсує протести. Міжнародні спостерігачі вказують на порушення, а США та ЄС закликають до розслідувань. Які сценарії можливі після затвердження результатів, пояснює політолог грузинського Центру стратегічного аналізу (GSAC) Гела Васадзе

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У Грузії 26 жовтня відбулися парламентські вибори. Центральна виборча комісія оголосила перемогу партії «Грузинська мрія» з 54%, яка править країною з 2012-го. За такого результату вона отримає 89 зі 150 місць у парламенті.

«Грузинська мрія» – партія місцевого мільярдера Бідзіни Іванішвілі, яка є лояльною до РФ, лякала виборців повторенням долі України та побила горщики з ЄС настільки, що процес євроінтеграції країни фактично призупинений.

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