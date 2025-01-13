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Будущее Berkshire Hathaway. Кто будет управлять бизнес-империей Уоррена Баффетта? WSJ узнал детали завещания миллиардера

Юрий Самусенко /из личного архива
Юрий Самусенко
Forbes

2 хв читання

Говард Баффетт, Воррен Баффетт, Berkshire Hathaway /иллюстрация Илья Колесник для Forbes Украина

Говард Баффетт, средний сын миллиардера Уоррена Баффетта, возглавит совет директоров и будет отвечать за стратегический курс Berkshire Hathaway Фото иллюстрация Илья Колесник для Forbes Украина

Уоррен Баффетт, 94, постепенно передает руководство одной из самых крупных корпораций мира – Berkshire Hathaway. Основную роль в наследии компании он оставляет сыну Говарду Баффетту, которого хочет видеть главой совета директоров. Пересказываем главное с разбора The Wall Street Journal

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Стратегический курс Говарда Баффетта

Говард Баффетт, средний сын миллиардера-инвестора, уже более 30 лет входит в состав совета директоров Berkshire. В компании он получил возможность изучать работу бизнес-империи, охватывающей страхование, энергетику, транспорт и даже производство ковбойских сапог. «Я чувствую, что готов к руководству, меня отец подготовил, – говорит Говард Баффетт. – Это много лет влияния и много лет обучения».

До назначения на должность председателя совета директоров Berkshire Hathaway у Говарда Баффетта был многогранный профессиональный опыт. Работал фермером, шерифом, являлся членом совета по этанолу в штате Небраска и в советах директоров многих компаний, среди которых, например, Coca-Cola Enterprises. С 1993 года он входил в совет директоров Berkshire Hathaway, но вряд ли ожидал, что станет ее главой. Дочь Уоррена Баффетта Сюзан тоже в совете директоров, правда с 2021 года.

Уоррен Баффетт объяснил свое решение коротко: «Говард получает этот пост, потому что он мой сын. Мне очень повезло, что я доверяю всем троим своим детям». Впрочем, он также добавил, что его дети не получают большей части его наследства. Главной миссией Говарда станет сохранение корпоративной культуры Berkshire: прозрачность, честность, доверие к менеджерам и ориентация на долгосрочную стабильность.

Новым генеральным директором готовится стать Грег Абель, отвечающий за нефинансовые бизнесы компании, а Говард Баффетт возглавит совет директоров и будет отвечать за стратегический курс.

Уоррен Баффет /Gettyimages

Уоррен Баффетт во время празднования столетия Forbes Media Centennial, 19 сентября 2017 года Фото Gettyimages

Будущее Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway – это одна из самых крупных корпораций США, с рыночной капитализацией около $954 млрд. Ее бизнес охватывает Apple, Coca-Cola, Bank of America, а также железнодорожных операторов. В то же время Berkshire имеет уникальную особенность: компания редко продает приобретенные активы, предпочитая долговременное управление.

После ухода Уоррена Баффетта от управления компания может столкнуться с новыми вызовами, в том числе давлением на выплату дивидендов или продажу активов. Однако Баффетт-старший надеется, что благодаря сильной культуре компания выдержит эти испытания: «Меня больше волнует будущее Berkshire после моей смерти, чем пока я жив. Это мое творение. Я хочу, чтобы это была успешная компания, которая в то же время принадлежит акционерам… Это то, что долго строится и легко разрушается, если попадет в руки людей, которые захотят ее разделить».

Говард Баффетт /Фото из личного архива Говарда Баффета

Говард Баффетт во время поездки в Украину Фото Фото из личного архива Говарда Баффета

Благотворительность Баффеттов и Украины

Одним из самых важных аспектов наследия Уоррена Баффетта остается благотворительность. Все трое его детей получат акции Berkshire на сумму около $140 млрд, чтобы направить в благотворительные проекты. Говард уже активно работает в этом направлении через свою благотворительную организацию.

Особое внимание Говард Баффетт уделяет Украине. После начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России в 2022 году его фонд потратил более $800 млн на гуманитарную помощь: разминирование, поддержку сельского хозяйства, расследование военных преступлений, снабжение продовольствием и изготовление протезов. Он лично посетил Украину 16 раз и встречался с президентом Владимиром Зеленским.

Интересный пример работы – эксперимент с украинским зерном. В своих полях в Иллинойсе Говард инициировал детонацию мин, чтобы проверить, влияют ли взрывчатые вещества на качество почвы и зерна. Результаты исследования пока положительные: загрязнение не обнаружено.

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