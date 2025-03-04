«Настав час все виправити». Зеленський запропонував перші кроки на шляху до закінчення війни

Україна прагне якнайшвидше розпочати переговори для досягнення сталого миру і готова в будь-який момент та в будь-якому форматі укласти угоду про корисні копалини і безпеку. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у соцмережі X 4 березня. Він також запропонував перші кроки для закінчення війни.

Деталі

Зеленський прокоментував свою зустріч із президентом США Дональдом Трампом 28 лютого у Вашингтоні, зазначивши, що вона «пройшла не так, як планувалося».

«Це прикро, але настав час виправити ситуацію. Ми хочемо, щоб наша подальша співпраця була продуктивною», – наголосив він.

За словами президента, підписання угоди про використання українських ресурсів стане важливим кроком до посилення безпеки та забезпечення надійних гарантій. «Ми вдячні Америці за значну підтримку в захисті суверенітету й незалежності України», – додав Зеленський.

Україна прагне якнайшвидше розпочати переговори, щоб забезпечити міцний і надійний мир, заявив президент. Він назвав перші кроки для досягнення цієї мети. Серед них він назвав звільнення полонених як один із початкових етапів. Це, на його думку, може стати важливим сигналом для деескалації конфлікту.

Ще одним кроком Зеленський запропонував негайне припинення бойових дій у небі. Йдеться про заборону використання ракет, далекобійних дронів та бомбардувань енергетичної та цивільної інфраструктури.

Президент наголосив на необхідності перемир’я на морі, що може сприяти зниженню напруги. За його словами, Україна готова виконати ці умови за умови, що Росія вчинить аналогічно. Зеленський наголосив, що українська сторона відкрита до співпраці зі США для укладення остаточної та дієвої мирної угоди, яка покладе край війні.

Контекст

Під час зустрічі в Білому домі 28 лютого між президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом виникла напружена суперечка. Обговорення питання про припинення вогню швидко переросло в обмін різкими репліками.

Конфлікт спалахнув, коли Зеленський наголосив на важливості гарантій безпеки для України та залучення Києва до переговорів. Незабаром після цього журналістів попросили покинути залу, а згодом стало відомо, що Зеленський залишив Білий дім раніше запланованого часу. Трамп заявив, що український лідер не налаштований на мир. Угода про українські корисні копалини так і не була підписана.

Адміністрація США згодом висловила думку, що Зеленський має вибачитися за свою поведінку під час зустрічі.

У відповідь на конфлікт Трамп розпорядився зупинити всю військову допомогу Україні. За оцінками західних чиновників, оприлюдненими CNN, Збройні сили України зможуть підтримувати нинішній темп бойових дій лише кілька тижнів, можливо, до літа.

Європейські лідери вважають, що такими діями Трамп тисне на Зеленського, спонукаючи його до вибачень і підписання угоди про видобуток корисних копалин.