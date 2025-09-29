Генасамблея ООН у Нью-Йорку стала першим великим міжнародним випробуванням для президента США Дональда Трампа після повернення в Білий дім. Він розкритикував організацію, а союзники публічно дистанціювалися від нього. Про що говорили на зустрічах і яке місце на дискусіях займала Україна та Близьких Схід. Головне з тексту Politico .

Після повернення Дональда Трампа на посаду президента США існування Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку стало випробуванням для самої організації. Впродовж тижня високого рівня 69 сесії Генасамблеї ООН в Нью-Йорку ключовим залишалося питання, чи здатен найбільший дипломатичний майданчик довести власну вагу.

Адміністрація Трампа напередодні заявила про скорочення фінансування для ООН на мільйони доларів. Президент США у перший день дебатів, 22 вересня, назвав ООН неефективною, нагадавши, що «завершив сім воєн, мав справу з лідерами ворогуючих країн і жодного разу не отримав дзвінка від ООН з пропозицією допомогти». Трамп визнав, що ідея ООН йому подобається, але її діяльність «далека від потенціалу».

Дональда Трампа критикували на Генасамблеї ООН за відсутність чіткості у питаннях війни в Газі та скороченні допомоги США у світі. Фото Getty Images

Союзники з дистанцією та інші інциденти

На відміну від минулих років, секретаріат і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш уникали показної лояльності до президента США. Велика Британія, Франція та Канада навіть офіційно визнали Палестину державою попри попередні погрози Трампа не робити цього.

Лідери Куби та Колумбії висловили протест проти ударів американських ВМС біля берегів Венесуели та скорочення програм допомоги. Різко критикували Трампа за позицію і щодо Бразилії, війни в Газі й скорочення американської допомоги у світі. Але адміністрація Трампа відреагувала доволі стримано, а Гутерріш навіть подякував Вашингтону за посередницьку роль у низці мирних процесів, пообіцявши «працювати задля справедливого миру».

Перший день відзначився технічними збоями. Зупинився ескалатор, яким підіймалися президент США і його дружина Меланія Трамп, а під час промови Трампа зламався телесуфлер. «Ось що я отримав від ООН: поганий ескалатор і поганий телесуфлер», – пожартував він. Інцидент з ескалатором одразу став вірусним у соцмережах, пише Politico.

Володимир Зеленський із українською делегацією під час Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, де обговорювали підтримку Києва та нову риторику Дональда Трампа. Фото Getty Images

Зміна риторики про Україну та візові обмеження

Трамп також заявив, що Україна може повернути всі окуповані території, а НАТО має збивати російські дрони, що залітають у простір Польщі чи Румунії. Європейські дипломати розцінили це як різку зміну його риторики, але засумнівалися у наявності реальної стратегії щодо дій НАТО. Вашингтон може перекладати тягар підтримки України на ЄС, додає Politico.

Адміністрація США також заборонила в’їзд делегації Палестинської автономії на чолі з її президентом Махмудом Аббасом, який виступав дистанційно. Обмеження торкнулися і представників Ірану та Бразилії.

Близький Схід та цінність ООН

Адміністрація Трампа активно просувала створення міжнародної місії для підтримки поліції Гаїті, однак це рішення залежить від Росії та Китаю в Радбезі. Трамп також презентував план післявоєнного врегулювання у Газі, який президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган навіть назвав «плідним». Але конкретних домовленостей немає.

Попри нищівну критику, реальних дискусій про реформу організації так і не відбулося. «На кожен долар, витрачений на мир, світ виділяє $750 на зброю. Це не лише нездорово, це неприйнятно», – заявив Гутерріш.

Але ООН фактично залишається заручником позиції США як найбільшого донора та країни-господаря, підсумовує Politico.

«Проблема полягає в окремих державах – членах ООН і насамперед у тій із п’яти постійних, яка послідовно маніпулює організацією», – заявив міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес Паррілья в інтерв’ю. «Як можна звинувачувати ООН у тому, що робить наддержава, яка водночас є її членом?».