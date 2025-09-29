Forbes Digital підписка
«Деятельность Генассамблеи ООН далека от потенциала». Почему наибольший дипломатический форум мира не оправдал ожиданий? Разбор Politico

Пересказ текста Politico
Forbes

3 хв читання

ООН Дональд Трамп /Getty Images

Президент США Дональд Трамп, по его словам, ни разу не получил звонка от ООН с предложением помочь разрешить существующие конфликты в мире. Фото Getty Images

Генассамблея ООН в Нью-Йорке стала первым крупным международным испытанием для президента США Дональда Трампа по возвращении в Белый дом. Он подверг критике организацию, а союзники публично дистанцировались от него. О чем говорили на встречах и какое место на дискуссиях занимала Украина и Ближний Восток. Главное из текста Politico.

После возвращения Дональда Трампа на должность президента США существование Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке стало испытанием для самой организации. В течение недели высокого уровня 69 сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке ключевым оставался вопрос, способна ли крупнейшая дипломатическая площадка доказать собственную значимость.

Администрация Трампа накануне заявила о сокращении финансирования ООН на миллионы долларов. Президент США в первый день дебатов, 22 сентября, назвал ООН неэффективной, напомнив, что «завершил семь войн, сталкивался с лидерами враждующих стран и ни разу не получил звонка от ООН с предложением помочь». Трамп признал, что идея ООН ему нравится, но ее деятельность «далека от потенциала».

ООН Дональд Трамп /Getty Images

Дональда Трампа критиковали на Генассамблее ООН за отсутствие четкости в вопросах войны в Газе и сокращении помощи США в мире. Фото Getty Images

Союзники с дистанцией и другие инциденты

В отличие от прошлых лет секретариат и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш избегали показной лояльности президенту США. Великобритания, Франция и Канада даже официально признали Палестину государством, несмотря на предыдущие угрозы Трампа не делать этого.

Лидеры Кубы и Колумбии выразили протест против ударов американских ВМС у берегов Венесуэлы и сокращения программ помощи. Резко критиковали Трампа за позицию и в отношении Бразилии, войны в Газе и сокращения американской помощи в мире. Но администрация Трампа отреагировала довольно сдержанно, а Гутерриш даже поблагодарил Вашингтон за посредническую роль в ряде мирных процессов, пообещав «работать во имя справедливого мира».

Первый день отличился техническими сбоями. Остановился эскалатор, которым поднимались президент США и его супруга Мелания Трамп, а во время выступления Трампа сломался телесуфлер. «Вот что я получил от ООН: плохой эскалатор и плохой телесуфлер», – пошутил он. Инцидент с эскалатором сразу стал вирусным в соцсетях, пишет Politico.

ООН Зеленский Украина /Getty Images

Владимир Зеленский с украинской делегацией во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, где обсуждали поддержку Киева и новую риторику Дональда Трампа. Фото Getty Images

Изменение риторики об Украине и визовых ограничениях

Трамп также заявил, что Украина может вернуть все оккупированные территории, а НАТО должно сбивать российские дроны, залетающие в пространство Польши или Румынии. Европейские дипломаты расценили это как резкое изменение его риторики, но усомнились в наличии реальной стратегии действий НАТО. Вашингтон может перекладывать груз поддержки Украины на ЕС, добавляет Politico.

Администрация США также запретила въезд делегации Палестинской автономии во главе с ее президентом Махмудом Аббасом, выступавшим дистанционно. Ограничения коснулись также представителей Ирана и Бразилии.

Ближний Восток и ценность ООН

Администрация Трампа активно продвигала создание международной миссии для поддержки полиции Гаити, однако это решение зависит от России и Китая в Совбезе. Трамп также представил план послевоенного урегулирования в Газе, который президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган даже назвал «плодотворным». Но конкретных договоренностей нет.

Несмотря на сокрушительную критику, реальных дискуссий о реформе организации так и не состоялось. «На каждый доллар, израсходованный на мир, мир выделяет $750 на оружие. Это не только нездорово, это неприемлемо», – заявил Гутерриш.

Но ООН фактически остается заложником позиции США как крупнейшего донора и господствующей страны, заключает Politico.

«Проблема состоит в отдельных государствах – членах ООН и в первую очередь в той из пяти постоянных, которая последовательно манипулирует организацией», – заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья в интервью. «Как можно обвинять ООН в том, что делает сверхдержава, которая в то же время является ее членом?».

